Запад пытается разобщить СНГ через сепаратизм и ксенофобию, заявила Жданова

ВЕНА, 16 окт - РИА Новости. Запад пытается разобщить страны СНГ и подорвать их власти путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Не имея сил как прежде действовать напрямую, путем так называемых гуманитарных интервенций, западный блок пытается подорвать действующие власти на пространстве СНГ путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений. Радикал-национальная повестка идет рука об руку с прозападной, антироссийской и антикитайской повесткой", - сказала она на 1117-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По словам Ждановой, Запад тем самым пытается разобщить страны СНГ, лишить их политической воли и экономического потенциала и "не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии".