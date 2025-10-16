Запад пытается разобщить СНГ через сепаратизм и ксенофобию, заявила Жданова

ВЕНА, 16 окт - РИА Новости. Запад пытается разобщить страны СНГ и подорвать их власти путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.