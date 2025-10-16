Рейтинг@Mail.ru
Запад пытается разобщить СНГ через сепаратизм и ксенофобию, заявила Жданова
00:40 16.10.2025
Запад пытается разобщить СНГ через сепаратизм и ксенофобию, заявила Жданова
россия
вена
юлия жданова
снг
обсе
россия
вена
россия, вена, юлия жданова, снг, обсе
Россия, Вена, Юлия Жданова, СНГ, ОБСЕ
© Фото : МПА СНГФлаги государств СНГ
Флаги государств СНГ
© Фото : МПА СНГ
Флаги государств СНГ . Архивное фото
ВЕНА, 16 окт - РИА Новости. Запад пытается разобщить страны СНГ и подорвать их власти путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений, заявила глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Не имея сил как прежде действовать напрямую, путем так называемых гуманитарных интервенций, западный блок пытается подорвать действующие власти на пространстве СНГ путем разжигания этносепаратистских и ксенофобских настроений. Радикал-национальная повестка идет рука об руку с прозападной, антироссийской и антикитайской повесткой", - сказала она на 1117-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
По словам Ждановой, Запад тем самым пытается разобщить страны СНГ, лишить их политической воли и экономического потенциала и "не допустить формирования в Евразии альтернативного центра силы, способного бросить вызов слабеющей западной гегемонии".
Жданова обвинила Запад в зачистке информпространтства
00:29
РоссияВенаЮлия ЖдановаСНГОБСЕ
 
 
