Архивная служба США не смогла загрузить данные России по делу Кеннеди - РИА Новости, 16.10.2025
14:00 16.10.2025
Архивная служба США не смогла загрузить данные России по делу Кеннеди
Архивная служба США из-за шатдауна не помогла с загрузкой переданных РФ данных по делу Кеннеди, их разместят на отдельной веб-странице, заявила конгрессвумен
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
джон кеннеди (политик)
александр дарчиев
федеральное архивное агентство (росархив)
сша
россия
вашингтон (штат)
в мире, сша, россия, вашингтон (штат), джон кеннеди (политик), александр дарчиев, федеральное архивное агентство (росархив)
В мире, США, Россия, Вашингтон (штат), Джон Кеннеди (политик), Александр Дарчиев, Федеральное архивное агентство (Росархив)
Архивная служба США не смогла загрузить данные России по делу Кеннеди

Архивная служба США не загрузила данные России по делу Кеннеди из-за шатдауна

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Архивная служба США из-за шатдауна не помогла с загрузкой переданных РФ данных по делу Кеннеди, их разместят на отдельной веб-странице, заявила конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна.
В среду конгрессвумен от Республиканской партии Анна Паулина Луна поблагодарила посольство РФ за передачу рассекреченных материалов об убийстве президента США Джона Кеннеди, подчеркнув, что "это имеет огромное историческое значение".
"С учетом правительственного шатдауна... (архивная служба - ред.) не смогла помочь с задачей загрузить документы... Они будут размещены на странице JFK Facts. Как только будет доступна ссылка, я ее опубликую", - говорится в сообщении конгрессвумен в соцсети X.
Ранее в посольстве РФ в США сообщили РИА Новости, что посол России в США Александр Дарчиев принял в своей резиденции в Вашингтоне конгрессвумен Луну и передал ей материалы Росархива на основе рассекреченных советских документов об убийстве Кеннеди.
