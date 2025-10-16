https://ria.ru/20251016/sluzhba-2048606789.html
Архивная служба США не смогла загрузить данные России по делу Кеннеди
Архивная служба США не смогла загрузить данные России по делу Кеннеди - РИА Новости, 16.10.2025
Архивная служба США не смогла загрузить данные России по делу Кеннеди
Архивная служба США из-за шатдауна не помогла с загрузкой переданных РФ данных по делу Кеннеди, их разместят на отдельной веб-странице, заявила конгрессвумен от РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T14:00:00+03:00
2025-10-16T14:00:00+03:00
2025-10-16T14:00:00+03:00
в мире
сша
россия
вашингтон (штат)
джон кеннеди (политик)
александр дарчиев
федеральное архивное агентство (росархив)
сша
россия
вашингтон (штат)
Архивная служба США не смогла загрузить данные России по делу Кеннеди
Архивная служба США не загрузила данные России по делу Кеннеди из-за шатдауна