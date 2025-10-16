Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций против России

БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если не увидит "разумных предложений" Евросовета по формулировкам и инструкциям для Еврокомиссии, заявил в четверг премьер Роберт Фицо, добавив, что словацким политическим и деловым кругам пора готовиться к возобновлению отношений с РФ.