16:37 16.10.2025 (обновлено: 16:44 16.10.2025)
Фицо выразил скептическое отношение к новому пакету санкций против России
© AP Photo / Jose Luis MaganaРоберт Фицо
© AP Photo / Jose Luis Magana
Роберт Фицо. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 16 окт - РИА Новости. Словакия не поддержит 19-й пакет санкций против России, если не увидит "разумных предложений" Евросовета по формулировкам и инструкциям для Еврокомиссии, заявил в четверг премьер Роберт Фицо, добавив, что словацким политическим и деловым кругам пора готовиться к возобновлению отношений с РФ.
"Я не поддержу 19-й пакет санкций против РФ, если в выводах Евросовета мы не увидим разумных предложений по формулировкам и инструкциям для Еврокомиссии, поскольку я вижу роль Евросовета в том, что мы как лидеры даем определенные указания Еврокомиссии, которая является исполнительным органом, и я думаю, что вчера (в среду - ред.) я четко обозначил это перед председателем Евросовета, и наш долг - представить разумные предложения в дополнение к выводам Евросовета. Когда речь идет о производстве автомобилей, когда речь идет о ценах на электроэнергию", - заявил Фицо, выступая на конференции EU Export Day, его слова приводит агентство TASR.
При этом Фицо призвал словацкие политические и деловые круги готовиться к возобновлению отношений с Россией, поскольку, по его словам, после окончания конфликта на Украине необходимо будет искать возможности для сотрудничества с РФ.
Фицо также раскритиковал Евросовет за то, что тот тратит непропорционально много времени на тему помощи Украине, не уделяя при этом должного внимания конкурентоспособности ЕС. По словам словацкого премьера, необходимо говорить о будущем автомобильной промышленности и высоких ценах на энергоносители. В случае слабой конкурентоспособности Словакия, возможно, не сможет экспортировать продукцию за рубеж, отметил Фицо.
