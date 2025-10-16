Рейтинг@Mail.ru
Сийярто заявил, что Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:10 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/siyyarto-2048523662.html
Сийярто заявил, что Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии
Сийярто заявил, что Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии - РИА Новости, 16.10.2025
Сийярто заявил, что Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии
Президенту России Владимиру Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии для участия в переговорах по Украине, если бы страну выбрали в качестве места их... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T06:10:00+03:00
2025-10-16T06:10:00+03:00
в мире
россия
венгрия
украина
владимир путин
петер сийярто
виктор орбан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_0:48:3072:1776_1920x0_80_0_0_cc8d61e8a7784d67572436d39fb75c0f.jpg
https://ria.ru/20251015/gaz-2048478134.html
https://ria.ru/20251015/siyyarto-2048366492.html
россия
венгрия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023971007_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_1a1ddd0d182907b6f6d22e2966827d8d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, венгрия, украина, владимир путин, петер сийярто, виктор орбан
В мире, Россия, Венгрия, Украина, Владимир Путин, Петер Сийярто, Виктор Орбан
Сийярто заявил, что Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии

Сийярто: Путину обеспечили бы безопасность при переговорах по Украине в Венгрии

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПетер Сийярто
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Петер Сийярто. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии для участия в переговорах по Украине, если бы страну выбрали в качестве места их проведения, сообщил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
"Разумеется, нет никаких сомнений на этот счет", - сказал он агентству на полях форума "Российская энергетическая неделя", отвечая на вопрос, была бы обеспечена безопасность Путина в Венгрии при подобном сценарии.
Сотрудник газоприемной станции в Вечеше, Венгрия - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сийярто заявил о рекордных поставках российского газа в Венгрию
Вчера, 20:03
Сийярто также указал, что российский президент всегда может обсудить с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном актуальные темы, если у лидеров в этом есть необходимость.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России приехать в Москву для переговоров.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Сийярто прокомментировал позицию Венгрии по использованию ЕС активов России
Вчера, 12:47
 
В миреРоссияВенгрияУкраинаВладимир ПутинПетер СийяртоВиктор Орбан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала