Сийярто заявил, что Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии для участия в переговорах по Украине, если бы страну выбрали в качестве места их проведения, сообщил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.