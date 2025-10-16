Сийярто заявил, что Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину обеспечили бы безопасность в Венгрии для участия в переговорах по Украине, если бы страну выбрали в качестве места их проведения, сообщил РИА Новости глава венгерского МИД Петер Сийярто.
Сийярто также указал, что российский президент всегда может обсудить с венгерским премьер-министром Виктором Орбаном актуальные темы, если у лидеров в этом есть необходимость.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной в ходе третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле в июле. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение президента России приехать в Москву для переговоров.
