Система международных отношений сталкивается с вызовами, заявил Ван И

ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Послевоенная система международных отношений с центральной ролью ООН сталкивается с беспрецедентными вызовами на фоне разгула односторонних действий и травли, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.