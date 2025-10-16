Рейтинг@Mail.ru
Система международных отношений сталкивается с вызовами, заявил Ван И - РИА Новости, 16.10.2025
05:12 16.10.2025
Система международных отношений сталкивается с вызовами, заявил Ван И
Система международных отношений сталкивается с вызовами, заявил Ван И - РИА Новости, 16.10.2025
Система международных отношений сталкивается с вызовами, заявил Ван И
Послевоенная система международных отношений с центральной ролью ООН сталкивается с беспрецедентными вызовами на фоне разгула односторонних действий и травли,... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
китай
франция
ван и (политик)
оон
в мире, китай, франция, ван и (политик), оон
В мире, Китай, Франция, Ван И (политик), ООН
Система международных отношений сталкивается с вызовами, заявил Ван И

Ван И: послевоенная система международных отношений сталкивается с вызовами

© AP Photo / Hasnoor HussainВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Hasnoor Hussain
Ван И. Архивное фото
ПЕКИН, 16 окт - РИА Новости. Послевоенная система международных отношений с центральной ролью ООН сталкивается с беспрецедентными вызовами на фоне разгула односторонних действий и травли, заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с дипломатическим советником президента Франции Эммануэлем Бонном.
"В этом году исполнилось 80 лет с момента Победы в Мировой антифашистской войне и основания Организации Объединённых Наций, и человечество находится на ключевом историческом этапе", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР.
Он подчеркнул, что "в настоящее время наблюдается разгул политики односторонних действий, протекционизма, притеснений и травли, послевоенная система международных отношений с центральной ролью ООН сталкивается с беспрецедентными вызовами".
В то же время, указал Ван И, призывы международного сообщества к справедливости, правосудию и реформам достигли небывалой силы.
"Китай и Франция, будучи постоянными членами СБ ООН и независимыми крупными государствами, должны выстаивать стратегически стабильные и ориентированные на перспективу китайско-французские отношения, а также вносить больший вклад в мир и стабильность во всем мире, что соответствует долгосрочным интересам народов двух стран и является международной ответственностью, которую должны нести КНР и Франция", - добавил китайский министр.
