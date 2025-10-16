Рейтинг@Mail.ru
В ОЗХО решили ускорить закрытие химического досье Сирии - РИА Новости, 16.10.2025
18:45 16.10.2025
В ОЗХО решили ускорить закрытие химического досье Сирии
В ОЗХО решили ускорить закрытие химического досье Сирии - РИА Новости, 16.10.2025
В ОЗХО решили ускорить закрытие химического досье Сирии
На сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия было принято решение, которое поспособствует ускорению закрытия сирийского... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
сирия
россия
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
сирия
россия
гаага
в мире, сирия, россия, гаага, владимир тарабрин, организация по запрещению химического оружия
В мире, Сирия, Россия, Гаага, Владимир Тарабрин, Организация по запрещению химического оружия
В ОЗХО решили ускорить закрытие химического досье Сирии

В ОЗХО приняли решение ускорить закрытие химического досье Сирии

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. На сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия было принято решение, которое поспособствует ускорению закрытия сирийского химического досье в ОЗХО, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.
В Гааге с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО.
"Принято решение, которое должно будет способствовать ускорению закрытия сирийского "химического досье" в ОЗХО. Это сложный комплексный процесс, который потребует привлечения значительных финансовых, материальных и экспертных ресурсов", - рассказал дипломат.
По словам Тарабрина, российская сторона разделяет устремления переходного правительства САР и друзей Сирии максимально способствовать скорейшему возвращению жизни ее граждан в благополучное безопасное русло.
"В то же время при решении данного вопроса принципиальное значение имеет неукоснительное соблюдение всех процедур и положений КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - ред.)", - подчеркнул он.
Ранее МИД Сирии заявил, что власти страны приветствуют согласие Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на предложенное Дамаском решение об "ускоренном уничтожении любых остатков химического оружия на территории САР".
В ОЗХО выбрали кандидатуру на пост нового генерального директора
В ОЗХО выбрали кандидатуру на пост нового генерального директора
В миреСирияРоссияГаагаВладимир ТарабринОрганизация по запрещению химического оружия
 
 
