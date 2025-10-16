https://ria.ru/20251016/siriya-2048700234.html
В ОЗХО решили ускорить закрытие химического досье Сирии
в мире
сирия
россия
гаага
владимир тарабрин
организация по запрещению химического оружия
сирия
россия
гаага
ГААГА, 16 окт - РИА Новости. На сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия было принято решение, которое поспособствует ускорению закрытия сирийского химического досье в ОЗХО, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.
В Гааге
с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО
.
"Принято решение, которое должно будет способствовать ускорению закрытия сирийского "химического досье" в ОЗХО. Это сложный комплексный процесс, который потребует привлечения значительных финансовых, материальных и экспертных ресурсов", - рассказал дипломат.
По словам Тарабрина
, российская сторона разделяет устремления переходного правительства САР и друзей Сирии
максимально способствовать скорейшему возвращению жизни ее граждан в благополучное безопасное русло.
"В то же время при решении данного вопроса принципиальное значение имеет неукоснительное соблюдение всех процедур и положений КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - ред.)", - подчеркнул он.
Ранее МИД Сирии заявил, что власти страны приветствуют согласие Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия на предложенное Дамаском
решение об "ускоренном уничтожении любых остатков химического оружия на территории САР".