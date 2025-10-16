В ОЗХО решили ускорить закрытие химического досье Сирии

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото

Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге

ГААГА, 16 окт - РИА Новости. На сессии Исполнительного совета Организации по запрещению химического оружия было принято решение, которое поспособствует ускорению закрытия сирийского химического досье в ОЗХО, сообщил РИА Новости постоянный представитель РФ при организации Владимир Тарабрин.

Гааге с 7 по 11 октября прошла 110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО

"Принято решение, которое должно будет способствовать ускорению закрытия сирийского "химического досье" в ОЗХО. Это сложный комплексный процесс, который потребует привлечения значительных финансовых, материальных и экспертных ресурсов", - рассказал дипломат.

По словам Тарабрина , российская сторона разделяет устремления переходного правительства САР и друзей Сирии максимально способствовать скорейшему возвращению жизни ее граждан в благополучное безопасное русло.

"В то же время при решении данного вопроса принципиальное значение имеет неукоснительное соблюдение всех процедур и положений КЗХО (Конвенции о запрещении химического оружия - ред.)", - подчеркнул он.