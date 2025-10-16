Рейтинг@Mail.ru
В посольстве в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:52 16.10.2025 (обновлено: 10:57 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/singapur-2048533333.html
В посольстве в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине
В посольстве в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине - РИА Новости, 16.10.2025
В посольстве в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине
Сотрудники посольства РФ в Сингапуре посетили задержанного по запросу США россиянина, убедились, что условия его содержания нормальные, сообщило РИА Новости... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T08:52:00+03:00
2025-10-16T10:57:00+03:00
сингапур (город)
россия
сша
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739435345_117:0:1164:589_1920x0_80_0_0_bc279db9e8d9748fce60c011de256086.jpg
https://ria.ru/20250711/indonezija-2028523429.html
https://rsport.ria.ru/20251008/sport-2047142829.html
сингапур (город)
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/01/1739435345_248:0:1033:589_1920x0_80_0_0_cc4ea404b1b00c2a537f0b986bdd96e5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сингапур (город), россия, сша, в мире
Сингапур (город), Россия, США, В мире
В посольстве в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине

Сотрудники посольства в Сингапуре посетили задержанного россиянина

© Фото : Татьяна АганинаСингапур
Сингапур - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Татьяна Аганина
Сингапур. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в Сингапуре посетили задержанного по запросу США россиянина, убедились, что условия его содержания нормальные, сообщило РИА Новости посольство России в Сингапуре.
"Сотрудники посольства посетили российского гражданина в месте его содержания - пенитенциарном учреждении "Чанги", с целью убедиться, что условия его содержания нормальные, его права и свободы не нарушаются, а местная сторона соблюдает в отношении него процессуальное законодательство. На текущий момент у россиянина жалоб нет, он содержится в нормальных условиях", - заявили в дипмиссии.
Джакарта - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Индонезия подтвердила экстрадицию россиянина
11 июля, 11:41
В посольстве также отметили, что гражданину РФ предоставлена возможность общаться с адвокатом и родственниками, сотрудники посольства находятся с ним в постоянном контакте.
Очередное судебное заседание по делу задержанного в Сингапуре россиянина прошло в среду, следующее слушание назначено на 21 октября.
"Пятнадцатого октября состоялось третье заседание по делу гражданина России. Следующее судебное слушание назначено на 21 октября", - заявили в дипмиссии.
Решение об экстрадиции в США россиянина, задержанного в Сингапуре по запросу Вашингтона, на данный момент не принято, сообщили в дипмиссии.
Ранее посольство России в Сингапуре сообщило РИА Новости, что первое заседание по делу российского гражданина состоялось 3 октября, он был оставлен под стражей. Второе слушание прошло 9 октября, сотрудники посольства РФ в стране запросили консульский доступ к задержанному. Дипломаты поддерживают связь с местной полицией и следят за соблюдением процессуального законодательства в отношении россиянина.
Третьего октября российское посольство в Сингапуре в своем Telegram-канале сообщило о задержании полицией Сингапура гражданина РФ по обвинению в нарушении американского законодательства в сфере борьбы с кибермошенничеством с целью его дальнейшей экстрадиции в США. Российские дипломаты оказали содействие окружению задержанного, чтобы ему предоставили юридическую помощь.
Экс-баскетболиста клуба МБА-МАИ Даниил Касаткин - РИА Новости, 1920, 08.10.2025
Защита Касаткина намерена обжаловать возможное решение о его экстрадиции
8 октября, 20:00
 
Сингапур (город)РоссияСШАВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала