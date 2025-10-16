В посольстве в Сингапуре рассказали о задержанном россиянине

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сотрудники посольства РФ в Сингапуре посетили задержанного по запросу США россиянина, убедились, что условия его содержания нормальные, сообщило РИА Новости посольство России в Сингапуре.

"Сотрудники посольства посетили российского гражданина в месте его содержания - пенитенциарном учреждении "Чанги", с целью убедиться, что условия его содержания нормальные, его права и свободы не нарушаются, а местная сторона соблюдает в отношении него процессуальное законодательство. На текущий момент у россиянина жалоб нет, он содержится в нормальных условиях", - заявили в дипмиссии.

В посольстве также отметили, что гражданину РФ предоставлена возможность общаться с адвокатом и родственниками, сотрудники посольства находятся с ним в постоянном контакте.

Очередное судебное заседание по делу задержанного в Сингапуре россиянина прошло в среду, следующее слушание назначено на 21 октября.

"Пятнадцатого октября состоялось третье заседание по делу гражданина России. Следующее судебное слушание назначено на 21 октября", - заявили в дипмиссии.

Решение об экстрадиции в США россиянина, задержанного в Сингапуре по запросу Вашингтона , на данный момент не принято, сообщили в дипмиссии.

Ранее посольство России в Сингапуре сообщило РИА Новости, что первое заседание по делу российского гражданина состоялось 3 октября, он был оставлен под стражей. Второе слушание прошло 9 октября, сотрудники посольства РФ в стране запросили консульский доступ к задержанному. Дипломаты поддерживают связь с местной полицией и следят за соблюдением процессуального законодательства в отношении россиянина.