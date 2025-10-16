Рейтинг@Mail.ru
Силуанов назвал тарифные войны еще одним источником дестабилизации - РИА Новости, 16.10.2025
21:03 16.10.2025 (обновлено: 21:45 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/siluanovyj-2048720557.html
Силуанов назвал тарифные войны еще одним источником дестабилизации
Силуанов назвал тарифные войны еще одним источником дестабилизации - РИА Новости, 16.10.2025
Силуанов назвал тарифные войны еще одним источником дестабилизации
Тарифные войны между странами сегодня являются еще одним источником дестабилизации: действия крупных экономик подталкивают другие страны принимать ответные или... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T21:03:00+03:00
2025-10-16T21:45:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023829063_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_b727fdc20644ebb224199c12ffdf4d12.jpg
https://ria.ru/20251016/siluanov-2048719994.html
в мире, россия, антон силуанов, мвф
В мире, Россия, Антон Силуанов, МВФ
Силуанов назвал тарифные войны еще одним источником дестабилизации

Силуанов назвал тарифные войны между странами источником дестабилизации

© РИА Новости / Александр Кряжев
Антон Силуанов
Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Тарифные войны между странами сегодня являются еще одним источником дестабилизации: действия крупных экономик подталкивают другие страны принимать ответные или защитные меры, что создает "эффект домино", заявил министр финансов РФ, управляющий от России в МВФ Антон Силуанов.
"Еще один источник дестабилизации сегодня – "тарифные войны" между странами. Причем текущие протекционистские настроения характеризуются "эффектом домино". Действия крупных экономик вынуждают другие страны принимать ответные или защитные меры, что создает спираль протекционизма", - говорится в заявлении Силуанова, которое опубликовано на сайте МВФ в рамках 52-го пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета (МВФК).
"На смену простым тарифам приходят сложные системы субсидий, требования к локализации и экологические стандарты, которые являются более изощренными инструментами протекционизма", - отметил глава Минфина РФ.
Причем негативный экономический эффект проявляется и в тех странах, кто вводит санкционные и протекционистские меры, подчеркнул Силуанов. "Например, страны Еврозоны столкнулись с огромными бюджетными дисбалансами, рекордным госдолгом и исторически низкими темпами экономического роста - менее 1%", - отметил он в заявлении.
Учитывая накопленные диспропорции и текущие вызовы, сегодня ключевую роль при проведении макроэкономической политики должны играть долгосрочные стратегии обеспечения устойчивой траектории развития, указал министр. Текущий опыт стран показывает, что непродуманная фискальная политика приводит к разбалансировке экономики, что несет в себе множественные риски, добавил он.
"На этом фоне основной стратегией для стран должно стать следование фундаментальным принципам сбалансированного развития: национальные усилия должны быть сосредоточены на ответственном управлении государственными финансами, снятии барьеров в торговле и движении капитала, а также проведении структурных реформ, обеспечивающих устойчивый рост", - отмечается в заявлении.
Министр финансов России Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту
