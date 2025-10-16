Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту

"Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста: чрезмерный уровень спроса, который сформировался в 2023-2024 годах, устойчиво сокращается, что необходимо для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МВФ в рамках 52-го пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета 16-17 октября.

"За последние два года уровень безработицы опустился до исторического минимума (2,1% в августе 2025 года). За счет устойчивого повышения трудовых доходов граждан реальные располагаемые доходы населения оцениваются на уровне высоких 7,8% в I полугодии 2025 года (6,1% и 7,3% г/г в 2023-2024 годах)", — отмечается в публикации.