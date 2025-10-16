https://ria.ru/20251016/siluanov-2048719994.html
Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту
Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту - РИА Новости, 16.10.2025
Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту
Экономика России переходит к сбалансированному и устойчивому росту, сообщил министр финансов Антон Силуанов. РИА Новости, 16.10.2025
Силуанов заявил о переходе российской экономики к устойчивому росту
Силуанов заявил о переходе экономики России к траектории сбалансированного роста
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Экономика России переходит к сбалансированному и устойчивому росту, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Экономика России постепенно переходит к траектории сбалансированного и устойчивого экономического роста: чрезмерный уровень спроса, который сформировался в 2023-2024 годах, устойчиво сокращается, что необходимо для снижения инфляции, процентных ставок в экономике и обеспечения нового качества экономического роста", — говорится в его заявлении, опубликованном на сайте МВФ в рамках 52-го пленарного заседания Международного валютно-финансового комитета 16-17 октября.
Структурная трансформация экономики сопровождается созданием рабочих мест и повышением доходов россиян, добавил министр.
"За последние два года уровень безработицы опустился до исторического минимума (2,1% в августе 2025 года). За счет устойчивого повышения трудовых доходов граждан реальные располагаемые доходы населения оцениваются на уровне высоких 7,8% в I полугодии 2025 года (6,1% и 7,3% г/г в 2023-2024 годах)", — отмечается в публикации.
Силуанов также призвал уделять ключевое внимание повышению устойчивости к внешним вызовам в условиях неблагоприятной внешней конъюнктуры. По его словам, бюджетная политика, сформированная на принципах сбалансированности, выступает прочной основой для устойчивого роста экономики и реальных доходов.