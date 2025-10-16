Сыну Шуфутинского грозит штраф за невовремя сданную отчетность в соцфонд

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

Уточняется, что суд в настоящее время вынес определение о возврате протокола об административном правонарушении в орган должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при его составлении. После их устранения протокол могут снова направить в инстанцию.