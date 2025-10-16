https://ria.ru/20251016/shtraf-2048521152.html
Сыну Шуфутинского грозит штраф за невовремя сданную отчетность в соцфонд
Сыну Шуфутинского грозит штраф за невовремя сданную отчетность в соцфонд - РИА Новости, 16.10.2025
Сыну Шуфутинского грозит штраф за невовремя сданную отчетность в соцфонд
Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T05:20:00+03:00
2025-10-16T05:20:00+03:00
2025-10-16T05:20:00+03:00
шоубиз
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864185956_0:133:3103:1878_1920x0_80_0_0_54eef910cdc354fb9bdb3597f9bf335a.jpg
https://ria.ru/20250928/shtraf-2044852652.html
https://ria.ru/20251013/shtraf-2047908108.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0a/1864185956_372:0:3103:2048_1920x0_80_0_0_46d186634e815c6bb2a98a0299e44fbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Сыну Шуфутинского грозит штраф за невовремя сданную отчетность в соцфонд
Давиду Шуфутинскому грозит штраф за невовремя сданную отчетность в соцфонд
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Сыну заслуженного артиста РФ Михаила Шуфутинского Давиду грозит штраф за несвоевременно сданную в Социальный фонд отчетность о страховании от несчастных случаев, указано в материалах административного дела, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Шуфутинскому вменили часть 2 статьи 15.33 КоАП РФ
(нарушение установленных законодательством Российской Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний сроков представления сведений о начисленных страховых взносах в территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации).
Уточняется, что суд в настоящее время вынес определение о возврате протокола об административном правонарушении в орган должностному лицу. Это может быть связано с нарушениями при его составлении. После их устранения протокол могут снова направить в инстанцию.
Давиду Шуфутинскому грозит штраф от 300 до 500 рублей.
По данным сервиса "БИР-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, Давид Шуфутинский является руководителем и учредителем ООО "Сипиай филмз", основным видом деятельности которой является производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ.