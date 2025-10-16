Рейтинг@Mail.ru
Молодежное блог-шоу о малых городах сняли в Красноярском крае
14:01 16.10.2025
Молодежное блог-шоу о малых городах сняли в Красноярском крае
Молодежное блог-шоу о малых городах сняли в Красноярском крае
Молодежное блог-шоу, презентующее возможности для развития в малых городах, сняли и презентовали в Красноярском крае, сообщает пресс-служба агентства молодёжной РИА Новости, 16.10.2025
красноярский край
ачинск
лесосибирск
красноярский край, ачинск, лесосибирск
Молодежное блог-шоу о малых городах сняли в Красноярском крае

© iStock.com / Reka OlgaДевушка снимает видео на смартфон
Девушка снимает видео на смартфон - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© iStock.com / Reka Olga
Девушка снимает видео на смартфон. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 16 окт - РИА Новости. Молодежное блог-шоу, презентующее возможности для развития в малых городах, сняли и презентовали в Красноярском крае, сообщает пресс-служба агентства молодёжной политики и реализации программ общественного развития региона.
"Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края презентовало блог-шоу "Ситуация". Команда проекта сняла серию видеороликов о точках притяжения и возможностях для молодёжи в пяти малых городах региона. Блог-шоу создано при поддержке программы "Регион для молодых" и нацпроекта "Молодёжь и дети", - говорится в сообщении.
13:43
Выпуски посвящены Сосновоборску, Минусинску, Ачинску, Лесосибирску и Дивногорску. Зрителей ждут обзоры молодёжных центров, ключевых городских достопримечательностей и мест для досуга, истории успеха местной молодёжи. Благодаря шоу молодые жители региона узнают, где искать поддержку своих идей и почему именно в Красноярском крае нужно начинать путь к мечте.
"Возможности для самореализации есть не только в краевом центре, а в каждой территории Красноярского края. Блог-шоу "Ситуация" – это наглядное тому подтверждение. В каждом выпуске покажут реальные истории ребят, которые развиваются, реализуют проекты и делают полезные дела на благо родных городов. Мы надеемся, что блог-шоу... вдохновит ребят остаться, вернуться или переехать в малые города региона, увидев перспективы своими глазами", - сказал руководитель краевого агентства Виктор Коломиец.
Выпуски блог-шоу будут публиковаться в официальном паблике агентства раз в две недели по четвергам. Первый видеоролик о молодёжной столице Красноярского края, городе Сосновоборске, уже доступен для просмотра. Команда проекта также предлагает молодым людям со всей страны рассказать о своей малой родине. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в соцсети "ВКонтакте" пост с хештегом #ситуациямымолодые, рассказав о родном населённом пункте и о том, чем он вдохновляет.
