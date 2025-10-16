Рейтинг@Mail.ru
В Арзамасе госпитализировали четырех школьников - РИА Новости, 16.10.2025
16:42 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/shkolniki-2048669778.html
В Арзамасе госпитализировали четырех школьников
Восемь учеников школы "Созвездие" в Арзамасе заболели кишечной инфекцией, четверо из них были госпитализированы, в школе введен карантин, сообщил глава города... РИА Новости, 16.10.2025
арзамас
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
арзамас
2025
Арзамас, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
Арзамас, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Восемь учеников школы "Созвездие" в Арзамасе заболели кишечной инфекцией, четверо из них были госпитализированы, в школе введен карантин, сообщил глава города Александр Щелоков.
"По ситуации в "Созвездии". У нескольких учащихся зарегистрированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией… Зарегистрировано восемь случаев заболевания, четверо семиклассников 12 и 13 лет госпитализированы, один уже дома. Всего на контроле до 15 обращений от родителей учащихся в центральную городскую больницу (пока писал, поступили ещё два обращения через поликлинику, причины проверяют). У всех взяты пробы для исследований. Врачи опасений не высказывают", - написал Щелоков в своем Telegram-канале.
По его словам, работает санитарно-эпидемиологическая комиссия, которая призвана установить причины заболеваемости.
"Всё, что касается любых инфекций требует особого внимания, поэтому решение регионального Роспотребнадзора однозначное и правильное – карантин для всей школы до постановления об отмене ограничительных мероприятий… Пока до конца карантина обучение для всех учеников "Созвездия" дистанционное", - сообщил мэр Арзамаса.
