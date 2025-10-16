Рейтинг@Mail.ru
Развитие угольной отрасли обсудили на РЭН-2025 - РИА Новости, 16.10.2025
09:47 16.10.2025
Развитие угольной отрасли обсудили на РЭН-2025
Развитие угольной отрасли обсудили на РЭН-2025 - РИА Новости, 16.10.2025
Развитие угольной отрасли обсудили на РЭН-2025
В рамках международного форума "Российская энергетическая неделя-2025" (РЭН-2025) при поддержке Минэнерго России прошла сессия "Преодолевая барьеры: поиск путей РИА Новости, 16.10.2025
россия, китай, москва, восточный порт, ржд, министерство энергетики рф (минэнерго россии), пресс-релизы
Россия, Китай, Москва, Восточный Порт, РЖД, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), Пресс-релизы
Развитие угольной отрасли обсудили на РЭН-2025

На РЭН-2025 обсудили повышение эффективности угольной отрасли

МОСКВА, 16 окт - пресс-служба АО "Восточный порт". В рамках международного форума "Российская энергетическая неделя-2025" (РЭН-2025) при поддержке Минэнерго России прошла сессия "Преодолевая барьеры: поиск путей повышения эффективности угольной отрасли". Модератором выступила генеральный директор ООО "Универсальная логистика" (управляет АО "Восточный Порт") Ирина Ольховская.
В дискуссии приняли участие представители министерства энергетики Российской Федерации и организаций ведомства во главе с заместителем министра Дмитрием Исламовым, руководители крупнейших угольных регионов России – Кемеровской области (Кузбасса), Республики Саха (Якутия), представители ведущих угольных предприятий и научно-аналитических организаций.
Топливно-энергетический комплекс является гарантом развития национальной экономики любой страны. При этом в мировом энергобалансе угольная генерация сохраняет важнейшее место, несмотря на определенную отраслевую трансформацию. Только в Китае и Индии импорт угля за последние 25 лет вырос в 20 и в 7 раз, соответственно. При этом на долю российских поставщиков в КНР приходится не менее 20%, в Республике Индия – не менее 11%.
Благодаря соглашению, подписанному между РЖД и властями Кузбасса, крупнейшего угольного региона, на вывоз угля в сторону Восточного полигона, удалось синхронизировать планы угольщиков и железнодорожников. Это, в свою очередь, способствовало сохранению объемов добычи, возможности загрузить все направления поставок угля, который теперь ритмично отгружается не только в сторону дальневосточных портов, но и портов Азово-Черноморского бассейна и Северо-Запада. Соглашение позволило нарастить объемы использования инновационных вагонов. На сегодняшний день их доля на восточном направлении составляет 92%.
В министерстве энергетики видят и дальнейшие перспективы развития угольной отрасли. В Энергетической стратегии РФ до 2050 года прогнозируется существенный рост добычи угля – до 660 млн тонн угля в год, из них на долю экспорта должно приходиться на менее 350 млн тонн угля в год.
"Важно сохранить системность и прогнозируемость во взаимоотношениях угольных предприятий с железной дорогой, с горизонтом планирования не меньше 3-5 лет", – подчеркнула Ольховская.
По ее мнению, это позволит России стабильно удерживать 6 место в мире по объему добычи угля, и 3 место по объему экспорта несмотря на внешние вызовы. Портовая инфраструктура, в свою очередь, к новым вызовам готова. Более того, мощности российских угольных портов остаются недозагруженными на половину. Профицит составляет 196 миллионов тонн в год.
Угольная промышленность способна стать одним из драйверов экономического роста на горизонте 2030-2050 годов. В этом – не просто вызов, но и исторический шанс. По мнению экспертов, при долгосрочном планировании у российского угля отрываются огромные перспективы.
В ходе дискуссии эксперты сформулировали ряд решений по поддержке угольной отрасли наряду с существующими мерами господдержки. Это и необходимость продления соглашения между РЖД и правительством Кузбасса по вывозу угля в восточном направлении, введении моратория на индексацию железнодорожных тарифов, продление отсрочки для угольщиков по уплате страховых взносов и налога на добычу полезных ископаемых с учетом того, что эти льготы действуют лишь до 30 ноября 2025 года. В том числе эксперты отметили необходимость снижения затрат через глубокую модернизацию предприятий, задействование месторождений в дальневосточных и арктических регионах, а также оптимизацию логистики.
Подобный комплексный подход позволит обеспечить технологическое развитие углепрома в условиях ограничений и гарантировать устойчивое присутствие российской продукции на мировых рынках.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
РоссияКитайМоскваВосточный ПортРЖДМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)Пресс-релизы
 
 
