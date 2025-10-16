Семья из Пономаревского района Оренбуржья выиграла в конкурсе "Семья года"

УФА, 16 окт – РИА Новости. Многодетная семья Сергея и Александры Бледных из Пономаревского района Оренбуржья стала победителем в номинации "Семья – хранители традиций" во Всероссийском конкурсе "Семья года", который прошел в Москве, сообщил губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев в своем Telegram-канале.

"Поздравляю семью Бледных из Пономаревского района с победой во Всероссийском конкурсе "Семья года". Накануне в Москве прошла церемония награждения финалистов. Лучшими хранителями традиций признаны наши оренбуржцы. Всего же в этой номинации победителями стали 20 семей. Уверен, жюри было непросто. Заявок на конкурс в этом году было подано более 10 тысяч", - сообщил Евгений Солнцев.

Губернатор рассказал о семье-победителе.

"Супруги Сергей Михайлович и Александра Петровна воспитывают четырёх дочерей. Главной традицией семьи является изготовление сыров. В хозяйстве содержат высокоудойных коров айрширской породы. Из молока готовят йогурты, творог и более десяти видов сыров. Чтят в семье старшее поколение. Все праздники проходят в кругу бабушек и дедушек. Это пример любви, заботы и поддержки друг друга. Горжусь Оренбуржьем и семьями, которые у нас живут", - добавил Солнцев.

Всероссийский конкурс "Семья года" проводится по инициативе министерства труда и социальной защиты РФ с 2016 года по пяти номинациям: "Золотая семья", "Семья – хранитель традиций", "Молодая семья", "Сельская семья", "Многодетная семья". В 2025 году учреждена новая номинация – "Семья защитника Отечества".

"Оренбургские семьи ежегодно принимают участие в конкурсе и становятся победителями на всероссийском уровне в различных номинациях", - сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

По данным областных властей, в 2016 году семья Заводчиковых из Оренбурга стала победителем в номинации "Золотая семья России", семья Барденцевых из города Гая заняла призовое место в специальной номинации – "Народная симпатия". В 2017 году семья Логачевых из Илекского района победила в номинации "Сельская семья", в 2018 году семья Кузеновых из Оренбурга – "Золотая семья России", в 2019 году семья Гарехт из Оренбурга – "Семья – хранитель традиций", в 2020 году семья Бородиных из Оренбургского района – "Сельская семья", в 2021 году семья Мурзиных из Оренбургского района – "Молодая семья", в 2022 году семья Евдокимовых из Оренбурга – "Золотая семья", в 2023 году семья Анисимовых из Бугуруслана – "Многодетная семья", в 2024 году семья Гнедаш из Оренбурга – "Молодая семья".