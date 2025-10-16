Новый глава Одесской военной администрации занимал руководящие посты в СБУ

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Назначенный главой Одесской городской военной администрации Сергей Лысак долгое время служил в военной контрразведке, а затем работал на руководящих должностях в СБУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Во вторник Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и заявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит ее главу.
"Сергей Лысак, который занял должность начальника военной администрации, значительную часть службы проходил в военной контрразведке, затем работал на руководящих должностях в СБУ", - сказал собеседник агентства.
Лысак с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Зеленский 14 октября подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо при этом считает, что настоящей причиной лишения украинского гражданства Труханова является стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.