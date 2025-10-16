Рейтинг@Mail.ru
Новый глава Одесской военной администрации занимал руководящие посты в СБУ - РИА Новости, 16.10.2025
07:19 16.10.2025
Новый глава Одесской военной администрации занимал руководящие посты в СБУ
Новый глава Одесской военной администрации занимал руководящие посты в СБУ
Назначенный главой Одесской городской военной администрации Сергей Лысак долгое время служил в военной контрразведке, а затем работал на руководящих должностях... РИА Новости, 16.10.2025
Новый глава Одесской военной администрации занимал руководящие посты в СБУ

Глава Одесской военной администрации Лысак занимал руководящие посты в СБУ

© Фото : Днепропетровская областная военная администрацияСергей Лысак
Сергей Лысак - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : Днепропетровская областная военная администрация
Сергей Лысак. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Назначенный главой Одесской городской военной администрации Сергей Лысак долгое время служил в военной контрразведке, а затем работал на руководящих должностях в СБУ, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Во вторник Владимир Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины и заявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит ее главу.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Зеленский консультировался с Сырским о перестановках в Одессе
Вчера, 20:40
"Сергей Лысак, который занял должность начальника военной администрации, значительную часть службы проходил в военной контрразведке, затем работал на руководящих должностях в СБУ", - сказал собеседник агентства.
Лысак с февраля 2023 года возглавлял Днепропетровскую областную военную администрацию.
Зеленский 14 октября подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также бывшего депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Позже Труханов заявил, что намерен обжаловать это решение в суде. Он также заявил, что не собирается уезжать с Украины и из Одессы. До этого он заявлял о намерении Зеленского лишить его гражданства из-за якобы наличия российского паспорта, при этом наличие гражданства РФ он отрицает. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо при этом считает, что настоящей причиной лишения украинского гражданства Труханова является стремление Зеленского установить полный контроль над финансовыми потоками города, включая доходы от контрабанды.
Памятник поэту А.С.Пушкину на Приморском бульваре в Одессе, Украина - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
"Будет бойня": в Киеве забили тревогу из-за ситуации в Одессе
04:45
 
ОдессаУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийОлег ЦаревСергей ПолунинСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
