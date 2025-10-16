Рейтинг@Mail.ru
Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 миллиардов рублей
17:26 16.10.2025 (обновлено: 17:41 16.10.2025)
Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 миллиардов рублей
Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 миллиардов рублей - РИА Новости, 16.10.2025
Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 миллиардов рублей
Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.10.2025
экономика, москва, сбербанк россии, россия, газпром, ржд
Экономика, Москва, Сбербанк России, Россия, Газпром, РЖД
Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 миллиардов рублей

Суд взыскал с Euroclear Bank 31,6 млрд рублей в пользу Сбербанка

© РИА Новости / Максим Блинов
Вывеска одного из отделений Сбербанка России
Вывеска одного из отделений Сбербанка России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Вывеска одного из отделений Сбербанка России. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец потребовал взыскать убытки в размере заблокированных крупным европейским депозитарием из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу, в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Кроме того, истец попросил начислять ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами с даты вступления решения в законную силу до фактического исполнения обязательств.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.
Изначально в этом иске, поданном в феврале, Сбербанк требовал взыскать с ответчика убытки в размере замороженного купонного дохода, который оценивался в 500,4 миллиона долларов, 52,9 миллиона евро и 4,4 миллиона фунта стерлингов, но на заседании в четверг уточнил сумму иска в связи с поступлением денежных средств по антисанкционному указу президента.
Как пояснил представитель истца, заблокированными оказались принадлежащие ему ценные бумаги Минфина России, "Газпрома", РЖД, "Норильского никеля", "Полюса", "Евраза" и других эмитентов. Они произвели выплаты дохода, но ответчик заморозил деньги из-за санкций. Упущенную выгоду истец рассчитал как доход, который он мог бы получить, если бы вовремя получил доход по бумагам и инвестировал его.
Представитель ответчика просил иск отклонить, так как истец получает все причитающиеся ему деньги по президентскому указу. Он отметил, что с момента подачи иска размер требований по этой причине сократился вдвое. По словам ответчика, удовлетворение иска приведет к необоснованному обогащению истца.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.
Рабочий на газовом хранилище в Германии - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Суд оставил в силе решение по Wintershall
11:05
 
Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
