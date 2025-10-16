Сбербанк взыскал с Euroclear Bank более 30 миллиардов рублей

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Сбербанка взыскал с бельгийского Euroclear Bank порядка 31,6 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Истец потребовал взыскать убытки в размере заблокированных крупным европейским депозитарием из-за санкций выплат по ценным бумагам, принадлежащим истцу, в размере более 263,7 миллиона долларов, около 49,7 миллиона евро и более 4,4 миллиона фунтов стерлингов, а также около 67,8 миллиона долларов, более 4,6 миллиона евро и около 678 тысяч фунтов стерлингов упущенной выгоды. Кроме того, истец попросил начислять ответчику проценты за пользование чужими денежными средствами с даты вступления решения в законную силу до фактического исполнения обязательств.
Суд первой инстанции полностью удовлетворил исковые требования.
Изначально в этом иске, поданном в феврале, Сбербанк требовал взыскать с ответчика убытки в размере замороженного купонного дохода, который оценивался в 500,4 миллиона долларов, 52,9 миллиона евро и 4,4 миллиона фунта стерлингов, но на заседании в четверг уточнил сумму иска в связи с поступлением денежных средств по антисанкционному указу президента.
Как пояснил представитель истца, заблокированными оказались принадлежащие ему ценные бумаги Минфина России, "Газпрома", РЖД, "Норильского никеля", "Полюса", "Евраза" и других эмитентов. Они произвели выплаты дохода, но ответчик заморозил деньги из-за санкций. Упущенную выгоду истец рассчитал как доход, который он мог бы получить, если бы вовремя получил доход по бумагам и инвестировал его.
Представитель ответчика просил иск отклонить, так как истец получает все причитающиеся ему деньги по президентскому указу. Он отметил, что с момента подачи иска размер требований по этой причине сократился вдвое. По словам ответчика, удовлетворение иска приведет к необоснованному обогащению истца.
Европейские страны в 2022 году ввели санкции против Национального расчётного депозитария (НРД). В результате денежные средства и ценные бумаги российских клиентов были заблокированы на его счетах в депозитариях Euroclear и Clearstream. Также под блокировку подпали средства на счетах НРД в иностранных банках-корреспондентах. Многие российские банки, компании и физлица подали в российские суды иски к бельгийскому Euroclear Bank и люксембургской Clearstream Banking, связанные с заморозкой активов.