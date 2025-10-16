Рейтинг@Mail.ru
Китай сделал Британии представление из-за новых санкций - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:38 16.10.2025 (обновлено: 10:58 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/sanktsii-2048551451.html
Китай сделал Британии представление из-за новых санкций
Китай сделал Британии представление из-за новых санкций - РИА Новости, 16.10.2025
Китай сделал Британии представление из-за новых санкций
Китай сделал Британии представление из-за внесения китайских компаний в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в четверг официальный представитель... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T10:38:00+03:00
2025-10-16T10:58:00+03:00
в мире
китай
оон
лукойл
роснефть
оаэ
великобритания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_5f3eb7dcae257371fb182ef44e689666.jpg
https://ria.ru/20251016/kitaj-2048554930.html
китай
оаэ
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153079/66/1530796611_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_20542c4395a51356d93cd33cda88f0f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, оон, лукойл, роснефть, оаэ, великобритания
В мире, Китай, ООН, ЛУКОЙЛ, Роснефть, ОАЭ, Великобритания
Китай сделал Британии представление из-за новых санкций

КНР сделал Британии представление после расширения списка антироссийских санкций

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Китая
Флаг Китая - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Флаг Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕКИН, 16 окт – РИА Новости. Китай сделал Британии представление из-за внесения китайских компаний в список антироссийских санкций, заявил на брифинге в четверг официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
«
"Китай всегда выступал против односторонних санкций, не имеющих основы в международном праве и не санкционированных Советом безопасности ООН, мы выражаем резкое недовольство соответствующими действиями Великобритании и сделали ей строгое представление", - заявил дипломат.
В понедельник Великобритания ввела санкции против пяти лиц, 35 организаций и 51 судна в рамках антироссийских санкций, говорится в сообщении британского минфина. Под санкции попали, в частности, нефтяные компании "Лукойл" и "Роснефть", а также российская Национальная система платежных карт (НСПК),
В британском МИД заявили, что санкции направлены на российскую нефтяную отрасль. В список внесен ряд российских компаний и банков, девять китайских компаний и четыре компании из ОАЭ. Под ограничения попали четыре нефтяных терминала в Китае, китайский терминал СПГ в Бэйхае и индо-российская нефтеперерабатывающая и трейдинговая компания Nayara Energy Limited.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Китай призвал США не использовать Пекин как предлог для незаконных санкций
10:58
 
В миреКитайООНЛУКОЙЛРоснефтьОАЭВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала