В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения - РИА Новости, 16.10.2025
В аэропорту Саратова ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова, сообщила Росавиация. РИА Новости, 16.10.2025
