Песков назвал саммит в Анкоридже позитивным и конструктивным

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Анкоридж - это совместный успех, это был позитивный и конструктивный саммит, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ранее газета Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что гнев президента США Дональда Трампа из-за того, что СМИ называли саммит на Аляске в августе триумфом российского президента Владимира Путина, мог стать одной из причин его недавней смены позиции в отношении Украины.
"Анкоридж - это совместный успех... Это, действительно, очень позитивный, положительный, конструктивный саммит", - сказал Песков журналистам.
На Аляске 15 августа прошли переговоры президентов России и США. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Президенты обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.