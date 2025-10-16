Рейтинг@Mail.ru
11:30 16.10.2025 (обновлено: 12:58 16.10.2025)
Рютте оскорбил российских летчиков и моряков
в мире
россия
марк рютте
нато
брюссель
москва
Рютте оскорбил российских летчиков и моряков

Генсек НАТО Рютте оскорбил российских летчиков и моряков

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса.

"Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", — заявил он.
