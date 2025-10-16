МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте оскорбил российских летчиков и моряков на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны членов альянса.
"Давайте не будем преувеличивать то, на что способна Россия. Мы знаем, что пилоты истребителей известны тем, что неумело управляют ими, а их капитаны не умеют опускать якорь", — заявил он.
Рютте также утверждает, что объединение проявляет сдержанность в конфронтации с Россией.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил военно-политического блока в Европе. В Кремле констатировали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
