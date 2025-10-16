Рюмин: Цифровизация и электротранспорт - в числе стимулов энергопотребления

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Развитие дата-центров, электротранспорта и цифровизация жизни людей находятся в числе основных факторов, стимулирующих рост энергопотребления в мире, сказал глава Группы "Россети" Андрей Рюмин в ходе пленарного заседания Российской энергетической недели.

"Многие эксперты говорят, что мы вступаем в "эру электричества". Одним из основных факторов, стимулирующих электропотребление, является строительство мощных дата-центров. Большое значение имеют также развитие городов и агломераций, цифровизация населения, стремительный рост электротранспорта. Все эти глобальные тренды актуальны и для нашей страны", – приводятся в сообщении компании слова Рюмина.

Наглядным примером является Москва, где "Россети" ежегодно подключают к сети более 8 тысяч потребителей, сказал Рюмин. Это многоэтажные жилые комплексы, предприятия и логистические центры, инфраструктура для электротранспорта и множество других объектов. Мощность, предоставляемая новым абонентам, сопоставима с потреблением целого региона, например, Калининградской области, заметил он.

Еще одним фактором роста спроса на электроэнергию в России является повсеместное использование систем кондиционирования. Из-за этого во многих регионах появились летние пики нагрузки, которые зачастую превосходят зимние.