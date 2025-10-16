Рейтинг@Mail.ru
Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля - РИА Новости, 16.10.2025
02:17 16.10.2025
Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля
Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля - РИА Новости, 16.10.2025
Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля
Резкое укрепление рубля на этой неделе обусловлено макроэкономическими причинами и может продлиться как минимум до заседания ЦБ по ставке, рассказал агентству... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T02:17:00+03:00
2025-10-16T02:17:00+03:00
экономика
сша
александр шнейдерман
центральный банк рф (цб рф)
альфа-форекс
министерство финансов рф (минфин россии)
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
сша
экономика, сша, александр шнейдерман, центральный банк рф (цб рф), альфа-форекс, министерство финансов рф (минфин россии), ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Экономика, США, Александр Шнейдерман, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Альфа-Форекс, Министерство финансов РФ (Минфин России), Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля

Аналитик Шнейдерман: укрепление рубля может продлиться до решения ЦБ по ставке

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Резкое укрепление рубля на этой неделе обусловлено макроэкономическими причинами и может продлиться как минимум до заседания ЦБ по ставке, рассказал агентству "Прайм" руководитель департамента поддержки клиентов и продаж "Альфа-Форекс" Александр Шнейдерман.
На этой неделе доллар впервые этой осенью опустился ниже 80 рублей и продолжает снижаться.
«

"Главной причиной укрепления рубля в октябре мы считаем макроэкономическую стабильность, невысокий спрос российского бизнеса на валюту и сокращение импорта, и эта тенденция может продолжиться до конца года", — отметил аналитик.

Он не исключил продажи Минфином валюты и золота из резервов, чтобы покрыть часть бюджетного дефицита. Это тоже укрепляет рубль.
Но главной интригой будут заседания Банка России и Федрезерва США по ключевой ставке в конце октября. Если российский регулятор сохранит ставку, а американский снизит, рубль снова укрепится, а доллар ослабеет, уверен Шнейдерман.
По его мнению, в середине осени рубль может вернуться к летним пикам, а доллар продолжит падать к уровням 77,5 – 78 рублей. Евро может протестировать отметку 90 рублей, а юань опустится ниже 11 рублей.
Россиянам объяснили, почему рано отказываться от сбережений в рублях
11 октября, 02:15
 
ЭкономикаСШААлександр ШнейдерманЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Альфа-ФорексМинистерство финансов РФ (Минфин России)Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
 
