Аналитик раскрыл причины резкого укрепления рубля

На этой неделе доллар впервые этой осенью опустился ниже 80 рублей и продолжает снижаться.

"Главной причиной укрепления рубля в октябре мы считаем макроэкономическую стабильность, невысокий спрос российского бизнеса на валюту и сокращение импорта, и эта тенденция может продолжиться до конца года", — отметил аналитик.

По его мнению, в середине осени рубль может вернуться к летним пикам, а доллар продолжит падать к уровням 77,5 – 78 рублей. Евро может протестировать отметку 90 рублей, а юань опустится ниже 11 рублей.