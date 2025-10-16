Рейтинг@Mail.ru
Минцифры готово помочь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:28 16.10.2025 (обновлено: 23:32 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048741708.html
Минцифры готово помочь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева
Минцифры готово помочь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева - РИА Новости, 16.10.2025
Минцифры готово помочь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева
Минцифры России готово оказать помощь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T23:28:00+03:00
2025-10-16T23:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
иван зуев
максут шадаев
юрий войткевич
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048736099_0:366:975:914_1920x0_80_0_0_a76f0f552e9c9fd91ab301754b349d37.jpg
https://ria.ru/20251016/svo-2048741271.html
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/10/2048736099_0:275:975:1006_1920x0_80_0_0_35b92efd6a4a9cceaa4662423b6bca04.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, запорожская область, иван зуев, максут шадаев, юрий войткевич, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Иван Зуев, Максут Шадаев, Юрий Войткевич, Происшествия
Минцифры готово помочь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева

Шадаев: Минцифры готово оказать помощь семье погибшего военкора Зуева

© РИА НовостиВоенкор Иван Зуев
Военкор Иван Зуев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Минцифры России готово оказать помощь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева, заявил глава министерства Максут Шадаев.
Военкор РИА Новости Иван Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Юрий Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.
"Мы готовы оказать необходимую помощь", - написал Шадаев в Telegram-канале.
Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ.
Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.
Ранее от рук киевского режима погибли корреспонденты РИА Новости Андрей Стенин и Ростислав Журавлев.
Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Симоньян пожелала выздоровления раненому военкору РИА Новости
Вчера, 23:23
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьИван ЗуевМаксут ШадаевЮрий ВойткевичПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала