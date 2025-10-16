https://ria.ru/20251016/rossiya-2048741708.html
Минцифры готово помочь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева
Минцифры России готово оказать помощь семье погибшего военкора РИА Новости Ивана Зуева, заявил глава министерства Максут Шадаев. РИА Новости, 16.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
иван зуев
максут шадаев
юрий войткевич
происшествия
россия, запорожская область, иван зуев, максут шадаев, юрий войткевич, происшествия
