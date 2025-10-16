Киселев назвал военкора Зуева очень опытным и талантливым журналистом

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, говоря о гибели военного корреспондента РИА Новости Ивана Зуева, подчеркнул, что журналисты делают мирное дело, отдают жизнь за то, чтобы люди знали, что на самом деле происходит на фронте.

"Вани уже нет. Это уже третья наша потеря среди корпуса военкоров. И сейчас тяжелый момент для всего нашего коллектива, я надеюсь, для всего журналистского корпуса. Он был очень опытным, талантливым журналистом", - сказал Киселев в эфире телеканала "Россия 24".

Киселев также рассказал, что разговаривал с мамой погибшего военкора. По его словам, женщина проживает в Тюмени , работает в церковной лавке и является глубоко верующим человеком. Он отметил, что она стойко восприняла трагическую весть, несмотря на то, что для нее это "безутешное горе".

"Жестокая война. Мы понимаем, что потери неизбежны, но все равно не можем воспринимать это как несправедливость, потому что журналисты делают мирное дело и не берут в руки оружие, и отдают жизнь за то, чтобы мы знали, что по-настоящему происходит на фронте. Ваня навсегда останется примером для всех нас: живущих, и тех, кто идет в продолжение нашей общей профессии", - добавил Киселев.

Он подчеркнул, что военные корреспонденты - это "соль земли". Киселев призвал ценить их труд и относиться с доверием к тому, что они говорят и пишут, напомнив, что многие ради этого жертвуют жизнями.

Иван Зуев несколько лет работал в РИА Новости, его профессионализм был не раз отмечен ведомственными и государственными наградами. В марте Зуеву была объявлена благодарность президента РФ

Юрий Войткевич много лет трудится в РИА Новости, не раз освещал вооруженные конфликты в горячих точках. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" второй степени.