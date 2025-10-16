В Белгородской области в первую очередь восстановят жилье

БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены в первую очередь восстанавливать дома и квартиры, а уже потом, когда снизится нагрузка на строителей – другие объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях.

В Белгородской области проходит масштабная работа по восстановлению жилья, которое было повреждено в результате атак со стороны ВСУ. С начала специальной военной операции в регионе повреждено свыше 49 тысяч домовладений, восстановлено порядка 44 тысяч домов и квартир на общую сумму 4 миллиарда рублей из федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников.