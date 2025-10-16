В Белгородской области в первую очередь восстановят жилье

https://ria.ru/20251016/rossiya-2048736995.html
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены в первую очередь восстанавливать дома и квартиры, а уже потом, когда снизится нагрузка на строителей – другие объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях.
Губернатор Белгородской области
в ходе большой прямой линии в социальных сетях ответил на вопрос жителя Шебекино
о том, почему третий год не восстанавливают гаражи, повреждённые в результате обстрела ВСУ
.
"У нас большой объём работ. Мы сейчас не всегда успеваем восстановить даже жильё. Но, абсолютно очевидно, в первую очередь мы будем восстанавливать именно жильё, то есть дома и квартиры, а не гаражи. Когда снизится нагрузка на строителей, придём с восстановлением на гараж", — сказал Гладков
.
Также к главе региона обратились жители Белгорода
по вопросу восстановления домов на улице Белгородского полка, 34 и бульваре Юности, 43. В первом случае дом в сентябре подвергся атаке вражеского БПЛА, к восстановительным работам не приступили до сих пор. Во втором — у дома в марте 2024 года после обстрела со стороны ВСУ повреждено остекление балконов, которые так и не отремонтировали. Губернатор отметил, что дал поручение мэру Белгорода Валентину Демидову
завершить все восстановительные работы до конца следующей недели.
В Белгородской области проходит масштабная работа по восстановлению жилья, которое было повреждено в результате атак со стороны ВСУ. С начала специальной военной операции в регионе повреждено свыше 49 тысяч домовладений, восстановлено порядка 44 тысяч домов и квартир на общую сумму 4 миллиарда рублей из федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников.