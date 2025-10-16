Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области в первую очередь восстановят жилье - РИА Новости, 17.10.2025
Белгородская область
Белгородская область
 
22:43 16.10.2025 (обновлено: 10:14 17.10.2025)
В Белгородской области в первую очередь восстановят жилье
В Белгородской области в первую очередь восстановят жилье - РИА Новости, 17.10.2025
В Белгородской области в первую очередь восстановят жилье
Власти Белгородской области намерены в первую очередь восстанавливать дома и квартиры, а уже потом, когда снизится нагрузка на строителей – другие объекты,... РИА Новости, 17.10.2025
жилье, белгородская область, шебекино, белгород, валентин демидов, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Жилье, Белгородская область, Шебекино, Белгород, Валентин Демидов, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области в первую очередь восстановят жилье

Гладков: в Белгородской области в первую очередь восстановят жилье

© РИА Новости / Владимир Корнев | Перейти в медиабанкВид на город Белгород
Вид на город Белгород - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Владимир Корнев
Перейти в медиабанк
Вид на город Белгород. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 16 окт – РИА Новости. Власти Белгородской области намерены в первую очередь восстанавливать дома и квартиры, а уже потом, когда снизится нагрузка на строителей – другие объекты, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в ходе прямой линии в соцсетях.
Губернатор Белгородской области в ходе большой прямой линии в социальных сетях ответил на вопрос жителя Шебекино о том, почему третий год не восстанавливают гаражи, повреждённые в результате обстрела ВСУ.
"У нас большой объём работ. Мы сейчас не всегда успеваем восстановить даже жильё. Но, абсолютно очевидно, в первую очередь мы будем восстанавливать именно жильё, то есть дома и квартиры, а не гаражи. Когда снизится нагрузка на строителей, придём с восстановлением на гараж", — сказал Гладков.
Также к главе региона обратились жители Белгорода по вопросу восстановления домов на улице Белгородского полка, 34 и бульваре Юности, 43. В первом случае дом в сентябре подвергся атаке вражеского БПЛА, к восстановительным работам не приступили до сих пор. Во втором — у дома в марте 2024 года после обстрела со стороны ВСУ повреждено остекление балконов, которые так и не отремонтировали. Губернатор отметил, что дал поручение мэру Белгорода Валентину Демидову завершить все восстановительные работы до конца следующей недели.
В Белгородской области проходит масштабная работа по восстановлению жилья, которое было повреждено в результате атак со стороны ВСУ. С начала специальной военной операции в регионе повреждено свыше 49 тысяч домовладений, восстановлено порядка 44 тысяч домов и квартир на общую сумму 4 миллиарда рублей из федерального, регионального бюджета и внебюджетных источников.
 
Белгородская область Жилье Белгородская область Шебекино Белгород Валентин Демидов Вячеслав Гладков Вооруженные силы Украины
 
 
