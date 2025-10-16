Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России - РИА Новости, 16.10.2025
20:53 16.10.2025
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России
2025-10-16T20:53:00+03:00
2025-10-16T20:53:00+03:00
экономика
россия
антон силуанов
мвф
экономика, россия, антон силуанов, мвф
Экономика, Россия, Антон Силуанов, МВФ
Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России

© РИА Новости / Александр Кряжев
Министр финансов РФ Антон Силуанов
Министр финансов РФ Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Министр финансов РФ Антон Силуанов. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жесткая денежно-кредитная политика в России привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов
"Жесткая денежно-кредитная политика привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году. Это позволило Банку России на трех последних заседаниях Совета директоров, начиная с июня, снизить ключевую ставку в совокупности на 400 б.п., до 17% годовых. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в следующем году. В сочетании с ответственной бюджетной политикой это создает условия для формирования предсказуемой макроэкономической среды, благоприятной для долгосрочных инвестиций и роста производительности", - сказал Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, его слова приводятся в документе на сайте МВФ.
Президент России Владимир Путин выступает на пленарном заседании в рамках международного форума Российская энергетическая неделя в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Цифровая экономика предъявляет спрос на атомную энергию, заявил Путин
