Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жесткая денежно-кредитная политика в России привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов
"Жесткая денежно-кредитная политика привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году. Это позволило Банку России на трех последних заседаниях Совета директоров, начиная с июня, снизить ключевую ставку в совокупности на 400 б.п., до 17% годовых. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4% в следующем году. В сочетании с ответственной бюджетной политикой это создает условия для формирования предсказуемой макроэкономической среды, благоприятной для долгосрочных инвестиций и роста производительности", - сказал Силуанов на пленарном заседании Международного валютно-финансового комитета, его слова приводятся в документе на сайте МВФ.