Силуанов рассказал о замедлении инфляции в России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Жесткая денежно-кредитная политика в России привела к существенному замедлению инфляции в 2025 году, с учетом проводимой ДКП годовая инфляция снизится до 4% в 2026 году, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов