https://ria.ru/20251016/rossiya-2048718979.html
Силуанов рассказал о росте экономики России
Силуанов рассказал о росте экономики России - РИА Новости, 16.10.2025
Силуанов рассказал о росте экономики России
ЭКОНОМИКА РФ ПОСТЕПЕННО ПЕРЕХОДИТ К ТРАЕКТОРИИ СБАЛАНСИРОВАННОГО И УСТОЙЧИВОГО РОСТА – СИЛУАНОВ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T20:47:00+03:00
2025-10-16T20:47:00+03:00
2025-10-16T20:47:00+03:00
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_0:77:3116:1830_1920x0_80_0_0_c9ce93e0efb8b23961c1a5767d61e3f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/09/2028167222_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_ce49843d4726c266cba496c2c5c7e681.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика
Силуанов рассказал о росте экономики России
Силуанов: экономика России переходит к траектории устойчивого роста