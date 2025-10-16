https://ria.ru/20251016/rossiya-2048716518.html
Глава РФПИ оценил разговор Путина и Трампа
Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа был продуктивным и позитивным, с ясным определением дальнейших шагов, заявил глава РФПИ,... РИА Новости, 16.10.2025
