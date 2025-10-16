В РПЦ призвали законодательно закрепить стандарты для церковных приютов

Рейтинг@Mail.ru
19:57 16.10.2025
россия, госдума рф, московский патриархат, общество
Религия, Россия, Госдума РФ, Московский Патриархат, Общество
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Кафедральный соборный храм Христа Спасителя на улице Волхонка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специализированные стандарты условий проживания для церковных приютов для реабилитации людей, освободившихся из мест лишения свободы, должны быть законодательно закреплены, заявил на круглом столе в Госдуме РФ председатель Синодального отдела по тюремному служению Московского патриархата иерей Кирилл Маковский.
"Проблема в том, что такие приюты (созданные в некоторых епархиях для реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы - ред.) которые выполняют важнейшую роль в плане профилактики рецидивной преступности, социальной адаптации к жизни человека после освобождения из мест заключения, едва ли соответствуют установленным стандартам стационарного социального обслуживания. И потому они не могут быть преобразованы, например, в центры пробации... Для таких приютов должны быть допущены какие-то специализированные условия проживания, чтобы это было законодательно закреплено", - сказал иерей Кирилл Маковский на круглом столе на тему "Роль общественных и религиозных объединений в социально-трудовой адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".
Священнослужитель отметил, что для бывших заключенных первые две недели после освобождения самые важные.
"В этот период происходит некая адаптация человека к новой жизни, ослабление постоянного внутреннего напряжения, которым характеризуется жизнь в местах заключения. В связи с этим особая роль в социальной адаптации бывших заключенных принадлежит вот таким приютам, куда человек может прийти сразу после выхода на свободу. И лучшим вариантом является, если священнослужитель, который руководит такой "гостиницей на полпути", он одновременно окормляет исправительное учреждение. Осужденные его знают, имеют к нему доверие, и после освобождения сразу идут к нему и там пребывают в постоянном регулярном общении со священником", - рассказал иерей.
Храм Христа Спасителя в Москве - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
В РПЦ назвали миграцию одним из основных вызовов для России
10 августа, 22:13
 
РелигияРоссияГосдума РФМосковский ПатриархатОбщество
 
 
