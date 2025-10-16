В РПЦ призвали законодательно закрепить стандарты для церковных приютов

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Специализированные стандарты условий проживания для церковных приютов для реабилитации людей, освободившихся из мест лишения свободы, должны быть законодательно закреплены, заявил на круглом столе в Госдуме РФ председатель Синодального отдела по тюремному служению Московского патриархата иерей Кирилл Маковский.

"Проблема в том, что такие приюты (созданные в некоторых епархиях для реабилитации лиц, освободившихся из мест лишения свободы - ред.) которые выполняют важнейшую роль в плане профилактики рецидивной преступности, социальной адаптации к жизни человека после освобождения из мест заключения, едва ли соответствуют установленным стандартам стационарного социального обслуживания. И потому они не могут быть преобразованы, например, в центры пробации... Для таких приютов должны быть допущены какие-то специализированные условия проживания, чтобы это было законодательно закреплено", - сказал иерей Кирилл Маковский на круглом столе на тему "Роль общественных и религиозных объединений в социально-трудовой адаптации лиц, оказавшихся в трудной жизненной ситуации".

Священнослужитель отметил, что для бывших заключенных первые две недели после освобождения самые важные.