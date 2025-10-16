Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи

ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе своего визита в Россию в четверг провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, передал послание Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

"Сегодня вечером секретарь Высшего совета национальной безопасности, советник Верховного лидера Ирана Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера и обсудить двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лариджани.