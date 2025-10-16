https://ria.ru/20251016/rossiya-2048709131.html
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи - РИА Новости, 16.10.2025
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе своего визита в Россию в четверг провел встречу с президентом РФ... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T19:41:00+03:00
2025-10-16T19:41:00+03:00
2025-10-16T19:41:00+03:00
в мире
иран
россия
тегеран (город)
али лариджани
владимир путин
али хаменеи
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025544302_0:5:2500:1411_1920x0_80_0_0_85bf691e8c616367254ade236abd90c8.jpg
https://ria.ru/20251013/tramp-2048038330.html
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1a/2025544302_312:0:2500:1641_1920x0_80_0_0_78524e3cb2aeda04618f25e1d0a09a40.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, россия, тегеран (город), али лариджани, владимир путин, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Али Лариджани, Владимир Путин, Али Хаменеи
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи
Лариджани передал Путину послание Верховного лидера Ирана Хаменеи
ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе своего визита в Россию в четверг провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, передал послание Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
"Сегодня вечером секретарь Высшего совета национальной безопасности, советник Верховного лидера Ирана Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера и обсудить двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лариджани.