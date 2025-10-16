Рейтинг@Mail.ru
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи - РИА Новости, 16.10.2025
19:41 16.10.2025
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи - РИА Новости, 16.10.2025
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе своего визита в Россию в четверг провел встречу с президентом РФ... РИА Новости, 16.10.2025
в мире
иран
россия
тегеран (город)
али лариджани
владимир путин
али хаменеи
иран
россия
тегеран (город)
в мире, иран, россия, тегеран (город), али лариджани, владимир путин, али хаменеи
В мире, Иран, Россия, Тегеран (город), Али Лариджани, Владимир Путин, Али Хаменеи
Секретарь Совбеза Ирана передал Путину послание Хаменеи

Лариджани передал Путину послание Верховного лидера Ирана Хаменеи

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme LeaderВерховный лидер Ирана Али Хаменеи
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что в ходе своего визита в Россию в четверг провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, передал послание Верховного лидера Ирана Али Хаменеи.
"Сегодня вечером секретарь Высшего совета национальной безопасности, советник Верховного лидера Ирана Али Лариджани встретился с президентом России господином Путиным, чтобы передать ему послание Верховного лидера и обсудить двусторонние вопросы, а также экономическое, региональное и международное сотрудничество между Тегераном и Москвой", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лариджани.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.10.2025
Трамп рассказал о контактах с лидерами Ирана
13 октября, 18:59
 
В миреИранРоссияТегеран (город)Али ЛариджаниВладимир ПутинАли Хаменеи
 
 
