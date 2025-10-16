https://ria.ru/20251016/rossiya-2048707035.html
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана посетил Россию
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана посетил Россию
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что совершил в четверг визит в Россию. РИА Новости, 16.10.2025
