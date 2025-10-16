Рейтинг@Mail.ru
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана посетил Россию - РИА Новости, 16.10.2025
19:29 16.10.2025
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана посетил Россию
Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что совершил в четверг визит в Россию. РИА Новости, 16.10.2025
в мире
иран
россия
али лариджани
Секретарь Высшего совета нацбезопасности Ирана посетил Россию

ТЕГЕРАН, 16 окт – РИА Новости. Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил, что совершил в четверг визит в Россию.
"Сегодня утром секретарь Высшего совета национальной безопасности, господин Лариджани, отправился в Россию", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Лариджани.
Подробности в сообщении не приводятся.
