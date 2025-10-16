https://ria.ru/20251016/rossiya-2048704708.html
Прокуратура начала проверку информации о гибели ребенка под Костромой
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Прокуроры начали проверку публикации в соцсетях о том, что в Костромской области шестилетней девочке с болями и высокой температурой несколько раз отказывали в госпитализации и обследовании, после чего ребенок скончался, сообщила прокуратура Костромской области.
Прокуратура Костромской области
сообщает, что в ходе мониторинга средств массовой информации и социальной сети выявлена "публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи шестилетней девочке, что привело к гибели ребенка".
"Шарьинская межрайонная прокуратура незамедлительно организовала проверку в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку проводит и прокуратура Костромы
В комментариях к публикации департамент здравоохранения Костромской области принес соболезнования в связи с трагедией.
"Безусловно, будет организована проверка по факту смерти ребенка. Выводы и оценку действий шарьинских врачей сделает экспертная медицинская комиссия", - сообщил департамент.