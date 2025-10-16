Прокуратура начала проверку информации о гибели ребенка под Костромой

ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Прокуроры начали проверку публикации в соцсетях о том, что в Костромской области шестилетней девочке с болями и высокой температурой несколько раз отказывали в госпитализации и обследовании, после чего ребенок скончался, сообщила прокуратура Костромской области.

Прокуратура Костромской области сообщает, что в ходе мониторинга средств массовой информации и социальной сети выявлена "публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи шестилетней девочке, что привело к гибели ребенка".

"Шарьинская межрайонная прокуратура незамедлительно организовала проверку в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверку проводит и прокуратура Костромы

В комментариях к публикации департамент здравоохранения Костромской области принес соболезнования в связи с трагедией.