19:11 16.10.2025
Прокуратура начала проверку информации о гибели ребенка под Костромой
происшествия, костромская область, кострома
Происшествия, Костромская область, Кострома
Прокуратура начала проверку информации о гибели ребенка под Костромой

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 16 окт - РИА Новости. Прокуроры начали проверку публикации в соцсетях о том, что в Костромской области шестилетней девочке с болями и высокой температурой несколько раз отказывали в госпитализации и обследовании, после чего ребенок скончался, сообщила прокуратура Костромской области.
Прокуратура Костромской области сообщает, что в ходе мониторинга средств массовой информации и социальной сети выявлена "публикации о ненадлежащем оказании медицинской помощи шестилетней девочке, что привело к гибели ребенка".
"Шарьинская межрайонная прокуратура незамедлительно организовала проверку в сфере охраны жизни и здоровья несовершеннолетних, по результатам которой будет дана принципиальная оценка действиям (бездействию) ответственных должностных лиц. Кроме того, ход и результаты процессуальной проверки, проводимой по данному факту, на контроле в прокуратуре области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверку проводит и прокуратура Костромы.
В комментариях к публикации департамент здравоохранения Костромской области принес соболезнования в связи с трагедией.
"Безусловно, будет организована проверка по факту смерти ребенка. Выводы и оценку действий шарьинских врачей сделает экспертная медицинская комиссия", - сообщил департамент.
В Омской области возбудили дело после смерти двухлетнего ребенка
В Омской области возбудили дело после смерти двухлетнего ребенка
20 марта, 14:06
 
ПроисшествияКостромская областьКострома
 
 
