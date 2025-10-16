https://ria.ru/20251016/rossiya-2048704141.html
При обыске в администрации Калининграда изъяли документацию
Документация изъята во время обыска в администрации Калининграда, пока никто не задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 16.10.2025
калининград
КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Документация изъята во время обыска в администрации Калининграда, пока никто не задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация, пока никто не задержан", - сказал собеседник агентства.
Ранее, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о том, что в администрации Калининграда проходит обыск, который проводят сотрудники МВД и ФСБ.