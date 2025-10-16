Рейтинг@Mail.ru
19:06 16.10.2025
При обыске в администрации Калининграда изъяли документацию
При обыске в администрации Калининграда изъяли документацию
Документация изъята во время обыска в администрации Калининграда, пока никто не задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона. РИА Новости, 16.10.2025
При обыске в администрации Калининграда изъяли документацию

При обыске в администрации Калининграда изъяли документацию, никто не задержан

© РИА Новости / Максим Блинов
Автомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 16 окт — РИА Новости. Документация изъята во время обыска в администрации Калининграда, пока никто не задержан, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах региона.
"Во время обыска в администрации Калининграда изъята документация, пока никто не задержан", - сказал собеседник агентства.
Ранее, в правоохранительных органах сообщали РИА Новости о том, что в администрации Калининграда проходит обыск, который проводят сотрудники МВД и ФСБ.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
В Калининграде задержали подозреваемых в пособничестве спецслужбам Украины
