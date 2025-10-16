В США выложили рассекреченные Россией документы об убийстве Кеннеди

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна выложила в Сеть материалы об убийстве президента США Джона Кеннеди, которые ей передал российский посол.
"Следующий доклад об убийстве Джона Кеннеди был предоставлен мне послом из России и теперь доступен американской общественности по ссылке ниже. Эти документы не были отредактированы, не были изменены или подделаны, но представлены в том виде, в котором их мне передали", — написала она в соцсети X.
Материалы об убийстве президента США Джона Кеннеди
По словам конгрессвумен, теперь американский народ имеет неограниченный доступ к документам и может принять самостоятельное решение.
Она также отметила, что архивная служба США из-за шатдауна не помогла с загрузкой данных, их опубликовали на платформе Substack на странице, посвященной фактам о Кеннеди.
Материалы представляют собой около 300 страниц, среди них — тексты телеграмм посла СССР в США Анатолия Добрынина и записка главы МИД СССР Андрея Громыко и председателя КГБ Владимира Семичастного "о разоблачении домыслов американской прессы о связях Ли Харви Освальда с СССР".
Российский посол в Вашингтоне Александр Дарчиев передал Луне материалы Росархива 15 октября. Документы сформировали на основе рассекреченных советских данных, часть которых американская сторона уже получила от председателя Верховного Совета СССР Анастаса Микояна.
Джона Кеннеди застрелили в Далласе 22 ноября 1963 года. По официальной версии, убийцей-одиночкой был бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд. Его самого убили через два дня после задержания.
