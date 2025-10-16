В США выложили рассекреченные Россией документы об убийстве Кеннеди

ВАШИНГТОН, 16 окт — РИА Новости. Американская конгрессвумен Анна Паулина Луна выложила в Сеть материалы об убийстве президента США Джона Кеннеди, которые ей передал российский посол.

По словам конгрессвумен, теперь американский народ имеет неограниченный доступ к документам и может принять самостоятельное решение.