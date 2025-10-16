Рейтинг@Mail.ru
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:55 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048671481.html
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать - РИА Новости, 16.10.2025
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать
РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО ВОЗМОЖНЫЙ ВИЗИТ ЭКСПЕРТОВ ОЗХО ПОПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ, ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ – РОССИЙСКИЙ ПОСТПРЕД РИА НОВОСТИ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:55:00+03:00
2025-10-16T16:55:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007326_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_a9963a5c78bc83ad57f1928eef96d971.jpg
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007326_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_3b52078308c40ca9aa69f9f92c27c525.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия
Россия
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать

Россия допускает, что возможный визит специалистов ОЗХО попытаются сорвать

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкВид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Вид на здание Организации по запрещению химического оружия в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО ВОЗМОЖНЫЙ ВИЗИТ ЭКСПЕРТОВ ОЗХО ПОПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ, ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ – РОССИЙСКИЙ ПОСТПРЕД РИА НОВОСТИ
 
Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала