https://ria.ru/20251016/rossiya-2048671481.html
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать - РИА Новости, 16.10.2025
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать
РФ НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, ЧТО ВОЗМОЖНЫЙ ВИЗИТ ЭКСПЕРТОВ ОЗХО ПОПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ, ДЕЛАЕТ ВСЕ, ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ – РОССИЙСКИЙ ПОСТПРЕД РИА НОВОСТИ РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:55:00+03:00
2025-10-16T16:55:00+03:00
2025-10-16T16:55:00+03:00
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007326_0:250:3196:2048_1920x0_80_0_0_a9963a5c78bc83ad57f1928eef96d971.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1e/1587007326_465:0:3196:2048_1920x0_80_0_0_3b52078308c40ca9aa69f9f92c27c525.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия
Россия допускает, что возможный визит экспертов ОЗХО попытаются сорвать
Россия допускает, что возможный визит специалистов ОЗХО попытаются сорвать