Собянин рассказал о работе электротранспорта в Москве
16:36 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048666369.html
Собянин рассказал о работе электротранспорта в Москве
Собянин рассказал о работе электротранспорта в Москве - РИА Новости, 16.10.2025
Собянин рассказал о работе электротранспорта в Москве
Электричество обеспечивает работу 90% городского транспорта Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T16:36:00+03:00
2025-10-16T16:36:00+03:00
москва
сергей собянин
экономика
москва
РИА Новости
2025
РИА Новости
москва, сергей собянин, экономика
Москва, Сергей Собянин, Экономика
Собянин рассказал о работе электротранспорта в Москве

Собянин: более 90% городского транспорта в Москве работает на электричестве

Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Электричество обеспечивает работу 90% городского транспорта Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин.
Москве, например, 90% общественного транспорта - это электрический транспорт. Это связано с переводом частных автомобилей на электрические автомобили, это тоже в значительной степени. Но и все думали, что искусственный интеллект нас спасет, цифровая экономика нам даст еще больше эффективности, меньше потребления. Получилось ровно наоборот", - сказал Собянин в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Москва Сергей Собянин Экономика
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
