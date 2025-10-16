https://ria.ru/20251016/rossiya-2048666369.html
Собянин рассказал о работе электротранспорта в Москве
Электричество обеспечивает работу 90% городского транспорта Москвы, заявил мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 16.10.2025
Собянин: более 90% городского транспорта в Москве работает на электричестве