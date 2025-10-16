Рейтинг@Mail.ru
Камчатка получит более миллиарда рублей на закупку мазута - РИА Новости, 16.10.2025
16:08 16.10.2025
Камчатка получит более миллиарда рублей на закупку мазута
Правительство направит более 1 миллиарда рублей Камчатке, чтобы закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 16.10.2025
экономика, камчатка, камчатский край, мурманская область, михаил мишустин
Экономика, Камчатка, Камчатский край, Мурманская область, Михаил Мишустин
© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВолны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка
Волны на берегу Халактырского пляжа на полуострове Камчатка - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство направит более 1 миллиарда рублей Камчатке, чтобы закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Направим Камчатскому краю... еще более 1 миллиарда рублей. Это поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.
Средства будут направлены на закупку мазута, что позволит обеспечить стабильную работу котельных и ТЭЦ для подачи тепла и электричества.
Правительство реализует масштабные программы по увеличению доступности природного газа, в том числе в рамках программы социальной газификации.
В частности, в Мурманской области ведется строительство газопровода, который будет снабжать и Карелию, а на Камчатке – морского терминала по приему сжиженного газа. До завершения этих проектов Мурманская область и Камчатский край получают из федерального бюджета средства для закупок мазута, пояснил премьер.
