Камчатка получит более миллиарда рублей на закупку мазута

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Правительство направит более 1 миллиарда рублей Камчатке, чтобы закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Направим Камчатскому краю... еще более 1 миллиарда рублей. Это поможет закрыть потребности региона в топливе в зимний сезон", - сказал Мишустин на совещании с кабмином.

Средства будут направлены на закупку мазута, что позволит обеспечить стабильную работу котельных и ТЭЦ для подачи тепла и электричества.

Правительство реализует масштабные программы по увеличению доступности природного газа, в том числе в рамках программы социальной газификации.