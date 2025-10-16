Лихачев рассказал о переговорах с рядом стран по строительству АЭС

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Переговоры "Росатома" с целым рядом стран по строительству АЭС сейчас находятся на финальном этапе, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.