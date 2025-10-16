Рейтинг@Mail.ru
Лихачев рассказал о переговорах с рядом стран по строительству АЭС - РИА Новости, 16.10.2025
16:00 16.10.2025
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048649879.html
Лихачев рассказал о переговорах с рядом стран по строительству АЭС
2025-10-16T16:00:00+03:00
2025-10-16T16:00:00+03:00
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
в мире
https://ria.ru/20250830/rossiya-2038425407.html
алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", в мире
Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", В мире
Лихачев рассказал о переговорах с рядом стран по строительству АЭС

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор госкорпорации Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Переговоры "Росатома" с целым рядом стран по строительству АЭС сейчас находятся на финальном этапе, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Еще целый ряд стран сейчас ведет переговоры на финальной стадии", - сказал Лихачев на пленарном заседании "Российской Энергетической недели".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.
