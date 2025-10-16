https://ria.ru/20251016/rossiya-2048649879.html
Лихачев рассказал о переговорах с рядом стран по строительству АЭС
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Переговоры "Росатома" с целым рядом стран по строительству АЭС сейчас находятся на финальном этапе, заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.
"Еще целый ряд стран сейчас ведет переговоры на финальной стадии", - сказал Лихачев
на пленарном заседании "Российской Энергетической недели".
Международный форум "Российская Энергетическая неделя" является одной из ключевых международных площадок для обсуждения актуальных тенденций развития современного топливно-энергетического комплекса. Мероприятие традиционно проходит на самом высоком уровне с участием руководителей крупнейших компаний энергетической отрасли. Форум объединяет представителей законодательной и исполнительной власти, лидеров крупных энергетических компаний, представителей иностранных государств и бизнеса, ученых и экспертов, молодых энергетиков, журналистов федеральных и региональных СМИ более чем из 80 стран.
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели-2025.