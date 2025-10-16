https://ria.ru/20251016/rossiya-2048648944.html
Патриарх Кирилл призвал духовенство преодолевать недоверие в инфополе
Патриарх Кирилл призвал духовенство преодолевать недоверие в инфополе - РИА Новости, 16.10.2025
Патриарх Кирилл призвал духовенство преодолевать недоверие в инфополе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви преодолевать недоверие в информационном поле, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:57:00+03:00
2025-10-16T15:57:00+03:00
2025-10-16T15:57:00+03:00
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104166/64/1041666468_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_95a9238e3416c5b6c88a58ebd4eedce8.jpg
https://ria.ru/20250928/abort-2044860836.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/104166/64/1041666468_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_fda1574769d540a0c0a9d66812031780.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл призвал духовенство преодолевать недоверие в инфополе
Патриарх Кирилл призвал духовенство РПЦ преодолевать недоверие в инфополе
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал духовенство Русской православной церкви преодолевать недоверие в информационном поле, передает корреспондент РИА Новости.
"Много конфликтов возникает из-за восприятия событий через искаженную информацию… И это, конечно, серьезно поколебало доверие людей к слову, столь зависимому от обстоятельств. Это проблема не только светского общества: недоверие и подозрительность к информации, возрастающая сложность различения правды и лжи, в том числе распознавание так называемых фейков, создаваемых искусственным интеллектом. Все это сказывается, свидетельствует церковь, делает людей отчасти неспособными воспринимать Благую весть и спасение… Преодоление недоверия в информационном поле, я бы сказал, становится пастырской задачей", – сказал патриарх на встрече с участниками фестиваля "Вера и слово" в зале церковных соборов столичного храма Христа Спасителя.
Фестиваль "Вера и слово", проходящий раз в два года — международный фестиваль СМИ, соорганизаторами которого выступают Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ и Пресс-служба патриарха Московского и всея Руси, сообщается на сайте РПЦ
. Задачи фестиваля — консолидация церковной и светской журналистики, выявление новых форм сотрудничества РПЦ и современного общества, а также поиск путей развития системы православных СМИ.
В рамках фестиваля планируется проведение круглых столов, мастер-классов, встреч с лидерами общественного мнения, секционная работа по повестке дня, презентации различных информационных и социально-культурных проектов и кинопоказы. В 2025 году фестиваль проходит с 15 по 19 октября.