Новак рассказал о востребованности российских энергоресурсов в мире

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские энергоресурсы востребованы в мире, покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях "Российской энергетической недели".

Отвечая на вопрос, получает ли РФ сигналы от партнеров после заявлений США, Новак добавил, что, по заявлению самих стран, "никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь".