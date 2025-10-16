https://ria.ru/20251016/rossiya-2048644602.html
Новак рассказал о востребованности российских энергоресурсов в мире
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Российские энергоресурсы востребованы в мире, покупатели российской нефти в Индии продолжат работать с Россией, несмотря на заявления США, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях "Российской энергетической недели".
Ранее в четверг президент США Дональд Трамп
заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди
пообещал прекратить покупать нефть у России
.
В ответ на просьбу прокомментировать заявления президента США Новак
сказал: "Мы с нашими дружескими партнерами продолжаем взаимодействие. Наш энергетический ресурс востребован, он экономически выгоден, целесообразен, и я уверен, что наши партнеры будут продолжать с нами работать, взаимодействовать и развивать энергетическое сотрудничество".
Отвечая на вопрос, получает ли РФ сигналы от партнеров после заявлений США, Новак добавил, что, по заявлению самих стран, "никто им не может указывать, и они будут сами выбирать свой путь".
