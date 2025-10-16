https://ria.ru/20251016/rossiya-2048640859.html
Марокко видит в России близкого партнера, заявил глава МИД Буритта
Марокко видит в России близкого партнера, заявил глава МИД Буритта
Марокко видит в России близкого партнера, заявил глава МИД Буритта
Марокко рассматривает Россию как близкого партнера и честного переговорщика, которому всегда можно верить, заявил глава МИД королевства Насер Бурита.
Марокко видит в России близкого партнера, заявил глава МИД Буритта
Глава МИД Марокко Бурита: королевство рассматривает Россию как близкого партнера