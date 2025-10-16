В Европе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России

Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг большинством голосов поддержал предложение по поэтапному окончательному запрету импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов.

Это первый этап согласования такого решения. Теперь документ поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС.