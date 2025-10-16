Рейтинг@Mail.ru
В Европе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России - РИА Новости, 16.10.2025
15:29 16.10.2025
В Европе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России
В Европе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России - РИА Новости, 16.10.2025
В Европе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России
в мире, россия, европа, венгрия, петер сийярто, европарламент, евросоюз, еврокомиссия, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, Венгрия, Петер Сийярто, Европарламент, Евросоюз, Еврокомиссия, Санкции в отношении России
В Европе предупредили о "прямом ударе" из-за решения по России

Сийярто назвал решение ЕК по российскому газу прямым ударом по Венгрии

© AP Photo / Francisco SecoПрохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Прохожий у штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Глава венгерского МИД Петер Сийярто в соцсети X резко раскритиковал решение Европарламента по полному запрету на импорт российского газа.
"Европарламент <…> проголосовал за ускорение введения запрета на импорт российского газа. Это прямой удар по энергетической безопасности Венгрии. Это подрывает нашу экономику и ставит под угрозу низкие цены на коммунальные услуги для венгерских семей. Мы не допустим этого!" — написал он.
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин рассказал, с чем связан низкий спрос на газ в Европе
14:19
Как отмечал Сийярто, венгры имеют самые низкие по Европе счета за газ благодаря надежным поставкам из России.
Комитет промышленности и энергетики Европейского парламента на заседании в четверг большинством голосов поддержал предложение по поэтапному окончательному запрету импорта российского газа, нефти и нефтепродуктов.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Орбан сделал новое заявление о России
14:50
Согласно предложению ЕК, заключение новых контрактов на поставки российского газа будут запрещены уже с начала 2026 года, действующие краткосрочные контракты будут исполняться до середины июня 2026 года, а долгосрочные – до 1 января 2027 года соответственно. Проект также предусматривает прекращение импорта нефти и нефтепродуктов из России в ЕС с 2026 года.
Это первый этап согласования такого решения. Теперь документ поступит на согласование единой позиции в рамках трехсторонних переговоров ЕП, Совета ЕС и Еврокомиссии. После завершения переговоров закон пройдет еще формальное голосование на пленарной сессии Европарламента и потребует утверждения Советом ЕС.
В Москве не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. При этом те, кто перестал покупать нефть и газ у России, все равно приобретают их через посредников, только дороже.
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Бортников предупредил о последствиях столкновения Европы и России
09:12
 
