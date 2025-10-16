Рейтинг@Mail.ru
В Оренбургской области трое рабочих получили смертельные ожоги на комбинате
15:24 16.10.2025 (обновлено: 15:32 16.10.2025)
В Оренбургской области трое рабочих получили смертельные ожоги на комбинате
Трое рабочих получили ожоги в цеху металлургического комбината АО "Уральская сталь" в оренбургском Новотроицке, они скончались в больнице, сообщает предприятие... РИА Новости, 16.10.2025
происшествия, новотроицк, оренбургская область, уральская сталь
Происшествия, Новотроицк, Оренбургская область, Уральская Сталь
Сотрудник СК России на месте гибели троих работников предприятия в Новотроицке
Сотрудник СК России на месте гибели троих работников предприятия в Новотроицке - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Фото : СУ СК России по Оренбургской области
Сотрудник СК России на месте гибели троих работников предприятия в Новотроицке
УФА, 16 окт – РИА Новости. Трое рабочих получили ожоги в цеху металлургического комбината АО "Уральская сталь" в оренбургском Новотроицке, они скончались в больнице, сообщает предприятие на официальной странице в соцсети в "ВКонтакте".
В сообщении говорится, что 15 октября в одном из цехов комбината при проведении работ по очистке оборудования два сотрудника подрядной организации и работник предприятия получили ожоги.
"Пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана вся необходимая помощь. Несмотря на это, спустя сутки в медучреждении они скончались. Организовано расследование причин произошедшего", - следует из сообщения АО "Уральская сталь".
На предприятии добавили, что семьям погибших окажут необходимую поддержку.
Металлургический комбинат АО "Уральская сталь" расположен в городе Новотроицк Оренбургской области, является одним из ведущих российских производителей в отрасли черной металлургии.
