В Оренбургской области трое рабочих получили смертельные ожоги на комбинате
В Оренбургской области трое рабочих получили смертельные ожоги на комбинате - РИА Новости, 16.10.2025
В Оренбургской области трое рабочих получили смертельные ожоги на комбинате
Трое рабочих получили ожоги в цеху металлургического комбината АО "Уральская сталь" в оренбургском Новотроицке, они скончались в больнице, сообщает предприятие... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:24:00+03:00
2025-10-16T15:24:00+03:00
2025-10-16T15:32:00+03:00
новотроицк
оренбургская область
В Оренбургской области трое рабочих получили смертельные ожоги на комбинате
В Новотроицке трое рабочих получили смертельные ожоги на производстве
УФА, 16 окт – РИА Новости.
Трое рабочих получили ожоги в цеху металлургического комбината АО "Уральская сталь" в оренбургском Новотроицке, они скончались в больнице, сообщает предприятие на официальной странице в соцсети в "ВКонтакте
".
В сообщении говорится, что 15 октября в одном из цехов комбината при проведении работ по очистке оборудования два сотрудника подрядной организации и работник предприятия получили ожоги.
"Пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана вся необходимая помощь. Несмотря на это, спустя сутки в медучреждении они скончались. Организовано расследование причин произошедшего", - следует из сообщения АО "Уральская сталь".
На предприятии добавили, что семьям погибших окажут необходимую поддержку.
Металлургический комбинат АО "Уральская сталь" расположен в городе Новотроицк Оренбургской области, является одним из ведущих российских производителей в отрасли черной металлургии.