В Оренбургской области трое рабочих получили смертельные ожоги на комбинате

УФА, 16 окт – РИА Новости. Трое рабочих получили ожоги в цеху металлургического комбината АО "Уральская сталь" в оренбургском Новотроицке, они скончались в больнице, сообщает предприятие на официальной странице в соцсети в "ВКонтакте".

В сообщении говорится, что 15 октября в одном из цехов комбината при проведении работ по очистке оборудования два сотрудника подрядной организации и работник предприятия получили ожоги.

"Пострадавшие были оперативно доставлены в медучреждение, где им была оказана вся необходимая помощь. Несмотря на это, спустя сутки в медучреждении они скончались. Организовано расследование причин произошедшего", - следует из сообщения АО "Уральская сталь".

На предприятии добавили, что семьям погибших окажут необходимую поддержку.