Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию на Ближнем Востоке
15:00 16.10.2025 (обновлено: 15:22 16.10.2025)
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию на Ближнем Востоке
в мире, марокко, ближний восток, сергей лавров
В мире, Марокко, Ближний Восток, Сергей Лавров
Лавров обсудил с главой МИД Марокко ситуацию на Ближнем Востоке

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита перед началом встречи в Москве
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Марокко Насер Бурита перед началом встречи в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. Российский министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что обсудил с главой МИД Марокко Насером Буритой ситуацию на Ближнем Востоке, в частности палестино-израильский конфликт.
"Подробно обсудили обстановку в зоне палестино-израильского конфликта. Марокко традиционно играет очень важную роль в содействии усилиям по достижению мирного регулирования палестинской проблемы", - сказал Лавров в выступлении по итогам переговоров с марокканским коллегой.
США планируют развертывание международных сил в Газе, пишет Reuters
