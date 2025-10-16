Лавров: Россия надеется, что договоренности по Газе будут соблюдаться

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. РФ рассчитывает, что договоренности Израиля и движения ХАМАС будут соблюдаться, прекращение огня в секторе Газа должно иметь устойчивый характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Прекращение огня в Газе должно, конечно же, носить устойчивый характер, чтобы позволить приступить к доставке гуманитарной помощи", - подчеркнул он.