Лавров: Россия надеется, что договоренности по Газе будут соблюдаться
РФ рассчитывает, что договоренности Израиля и движения ХАМАС будут соблюдаться, прекращение огня в секторе Газа должно иметь устойчивый характер, заявил глава... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T15:19:00+03:00
в мире
россия
израиль
шарм-эш-шейх
сергей лавров
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Израиль, Шарм-эш-Шейх, Сергей Лавров, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
