Лавров: Россия надеется, что договоренности по Газе будут соблюдаться - РИА Новости, 16.10.2025
15:19 16.10.2025
Лавров: Россия надеется, что договоренности по Газе будут соблюдаться
Лавров: Россия надеется, что договоренности по Газе будут соблюдаться
в мире
россия
израиль
шарм-эш-шейх
сергей лавров
хамас
обострение палестино-израильского конфликта
в мире, россия, израиль, шарм-эш-шейх, сергей лавров, хамас, обострение палестино-израильского конфликта
В мире, Россия, Израиль, Шарм-эш-Шейх, Сергей Лавров, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта
Лавров: Россия надеется, что договоренности по Газе будут соблюдаться

МОСКВА, 16 окт – РИА Новости. РФ рассчитывает, что договоренности Израиля и движения ХАМАС будут соблюдаться, прекращение огня в секторе Газа должно иметь устойчивый характер, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Рассчитываем, это наше общее мнение, что достигнутые договоренности будут строго выполняться, в том числе с учетом итогов прошедшего 13 октября в Шарм-Эш-Шейхе саммита мира, и что на выполнении этих договоренностей дело не закончится", - сказал он на пресс-конференции с главой МИД Марокко Насером Буритой.
"Прекращение огня в Газе должно, конечно же, носить устойчивый характер, чтобы позволить приступить к доставке гуманитарной помощи", - подчеркнул он.
Лавров объяснил, почему Россия не участвует в саммите по Газе в Египте
