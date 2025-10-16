https://ria.ru/20251016/rossiya-2048623962.html
Россию могут посчитать неудобным конкурентом для Запада, заявил Путин
Россию могут посчитать неудобным конкурентом для Запада, заявил Путин - РИА Новости, 16.10.2025
Россию могут посчитать неудобным конкурентом для Запада, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для РФ и другого...
2025-10-16T14:50:00+03:00
2025-10-16T14:50:00+03:00
2025-10-16T14:59:00+03:00
Путин о замене западного оборудования в энергетике
Западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для России, заявил Путин.
Он подчеркнул, что элиты западных стран, отказавшись обслуживать энергооборудование России, показали, что являются ненадежными партнерами.
Президент отметил, что российские компании ТЭК довольно быстро "пошли вперед" по замене западного оборудования.
