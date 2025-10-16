Рейтинг@Mail.ru
14:50 16.10.2025
Россию могут посчитать неудобным конкурентом для Запада, заявил Путин
Путин о замене западного оборудования в энергетике
Западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для России, заявил Путин. Он подчеркнул, что элиты западных стран, отказавшись обслуживать энергооборудование России, показали, что являются ненадежными партнерами. Президент отметил, что российские компании ТЭК довольно быстро "пошли вперед" по замене западного оборудования.
россия, владимир путин, в мире
Россия, Владимир Путин, В мире
Россию могут посчитать неудобным конкурентом для Запада, заявил Путин

Путин: западные технологии в энергетике могут оказаться недоступными для России

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что западные технологии и оборудование в энергетике могут в любой момент оказаться недоступными для РФ и другого поставщика энергоресурсов, если его посчитают "неудобным конкурентом".
"Западные технологии и оборудование для топливного и энергетического комплекса могут в любой момент оказаться недоступными по геополитическим соображениям. Недоступными не только для России, но и для любого другого поставщика энергоресурсов, которого кто-то на Западе посчитает неудобным конкурентом или просто несговорчивой страной. И это все мы должны учитывать. Это реалии сегодняшнего дня", - сказал глава государства в ходе международного форума "Российская энергетическая неделя".
РИА Новости выступает информационным партнером Российской энергетической недели.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Путин заявил о ломке энергетической архитектуры в мире из-за Запада
14:15
Россия Владимир Путин В мире
 
 
