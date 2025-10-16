https://ria.ru/20251016/rossiya-2048621030.html
Путин заявил о необходимости ввода в строй новых электростанций
Путин заявил о необходимости ввода в строй новых электростанций - РИА Новости, 16.10.2025
Путин заявил о необходимости ввода в строй новых электростанций
Локальные дефициты электроэнергии нужно покрывать в том числе за счет ввода в строй новых электростанций, сообщил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 16.10.2025
Путин заявил о необходимости ввода в строй новых электростанций
Путин: дефицит электроэнергии нужно покрывать за счет новых электростанций