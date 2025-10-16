Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин

"А тот, кто замешан в решении в отношении геноцида, должны в будущем просто-напросто не допускать ни на одну должность и за это понести ответственность. Вот тогда задумаются, что они творят. Наказывать за это надо. И наша позиция, сегодняшняя - не просто сделать заявление, а еще раз подчеркнуть: никто не простит вот эти все решения. И тот, кто их принимал, тот, кто подписывал, должны это знать. Это коснется их рано или поздно, только уже со стороны правоохранительных органов, потому что нельзя такое допускать", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.