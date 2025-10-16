https://ria.ru/20251016/rossiya-2048592804.html
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин - РИА Новости, 16.10.2025
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин
Россия не простит решения о выдворении граждан РФ из Латвии, и те, кто принимал эти решения, должны понести ответственность, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:55:00+03:00
2025-10-16T12:55:00+03:00
2025-10-16T12:55:00+03:00
в мире
латвия
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_0:0:2507:1410_1920x0_80_0_0_5ce48b09d12ed4aad50ffb3396c42133.jpg
https://ria.ru/20251016/volodin-2048589450.html
латвия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1d/2019726835_163:0:2043:1410_1920x0_80_0_0_98bbc4b187ee7606b69fcede3c9f069a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, латвия, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Латвия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин
Володин: решившие выдворять россиян из Латвии должны понести ответственность
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия не простит решения о выдворении граждан РФ из Латвии, и те, кто принимал эти решения, должны понести ответственность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума
на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии
в отношении российских граждан. Документ подготовлен по поручению Володина
.
"А тот, кто замешан в решении в отношении геноцида, должны в будущем просто-напросто не допускать ни на одну должность и за это понести ответственность. Вот тогда задумаются, что они творят. Наказывать за это надо. И наша позиция, сегодняшняя - не просто сделать заявление, а еще раз подчеркнуть: никто не простит вот эти все решения. И тот, кто их принимал, тот, кто подписывал, должны это знать. Это коснется их рано или поздно, только уже со стороны правоохранительных органов, потому что нельзя такое допускать", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico
, что 841 проживающий в Латвии гражданин России
, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.