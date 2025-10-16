Рейтинг@Mail.ru
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин - РИА Новости, 16.10.2025
12:55 16.10.2025
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин - РИА Новости, 16.10.2025
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин
Россия не простит решения о выдворении граждан РФ из Латвии, и те, кто принимал эти решения, должны понести ответственность, заявил председатель Госдумы... РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:55:00+03:00
2025-10-16T12:55:00+03:00
в мире
латвия
россия
вячеслав володин
госдума рф
https://ria.ru/20251016/volodin-2048589450.html
латвия
россия
1920
1920
true
в мире, латвия, россия, вячеслав володин, госдума рф
В мире, Латвия, Россия, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Россия не простит решения о выдворении граждан из Латвии, заявил Володин

Володин: решившие выдворять россиян из Латвии должны понести ответственность

МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Россия не простит решения о выдворении граждан РФ из Латвии, и те, кто принимал эти решения, должны понести ответственность, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Госдума на пленарном заседании приняла заявление о недопустимости дискриминационной политики Латвии в отношении российских граждан. Документ подготовлен по поручению Володина.
"А тот, кто замешан в решении в отношении геноцида, должны в будущем просто-напросто не допускать ни на одну должность и за это понести ответственность. Вот тогда задумаются, что они творят. Наказывать за это надо. И наша позиция, сегодняшняя - не просто сделать заявление, а еще раз подчеркнуть: никто не простит вот эти все решения. И тот, кто их принимал, тот, кто подписывал, должны это знать. Это коснется их рано или поздно, только уже со стороны правоохранительных органов, потому что нельзя такое допускать", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.
Управление по делам гражданства и миграции Латвии (УДГМ) 10 октября сообщило изданию Politico, что 841 проживающий в Латвии гражданин России, подпавший под так называемую вторую волну миграционных поправок, не приступил к оформлению своего статуса пребывания в Латвии, в результате чего им были направлены уведомления о необходимости покинуть страну до 13 октября.
Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
Володин назвал выдворение россиян из Латвии геноцидом
12:38
 
В миреЛатвияРоссияВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
