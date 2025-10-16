Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 16.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 16.10.2025 (обновлено: 12:46 16.10.2025)
https://ria.ru/20251016/rossiya-2048581443.html
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 16.10.2025
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:15:00+03:00
2025-10-16T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
черное море
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949734234_51:0:968:516_1920x0_80_0_0_382d2ce14557859c2ddba444ed216e18.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/1f/1949734234_165:0:853:516_1920x0_80_0_0_73e3bb62735b7a9fcd8ee6c70715ae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, россия, вооруженные силы украины, черное море
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Черное море
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море

ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря

© Минобороны РоссииУничтожение украинских безэкипажных катеров
Уничтожение украинских безэкипажных катеров - РИА Новости, 1920, 16.10.2025
© Минобороны России
Уничтожение украинских безэкипажных катеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 окт - РИА Новости. Подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияВооруженные силы УкраиныЧерное море
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала