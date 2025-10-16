https://ria.ru/20251016/rossiya-2048581443.html
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море - РИА Новости, 16.10.2025
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
Подразделения Черноморского флота России уничтожили шесть морских дронов ВСУ в Черном море, сообщило в четверг Минобороны РФ. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T12:15:00+03:00
2025-10-16T12:15:00+03:00
2025-10-16T12:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
вооруженные силы украины
черное море
россия
черное море
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в Черном море
ВС России уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря