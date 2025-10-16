Россиян ждут короткие майские праздники

Согласно постановлению о праздничных и выходных днях, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Короткие майские праздники связаны с тем, что на Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го