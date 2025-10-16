https://ria.ru/20251016/rossiya-2048513619.html
Россиян ждут короткие майские праздники
Россиян ждут короткие майские праздники - РИА Новости, 16.10.2025
Россиян ждут короткие майские праздники
Майские праздники в 2026 году сократятся до трех дней из-за длинных новогодних каникул, об этом свидетельствует производственный календарь на следующий год. РИА Новости, 16.10.2025
2025-10-16T02:52:00+03:00
2025-10-16T02:52:00+03:00
2025-10-16T05:46:00+03:00
общество
антон котяков
общество, антон котяков
Россиян ждут короткие майские праздники
Россияне будут отдыхать в мае 2026 года только шесть дней
МОСКВА, 16 окт — РИА Новости.
Майские праздники в 2026 году сократятся до трех дней из-за длинных новогодних каникул, об этом свидетельствует производственный календарь
на следующий год.
Согласно постановлению о праздничных и выходных днях, россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая. Короткие майские праздники связаны с тем, что на Новый год россияне будут отдыхать с 31 декабря 2025-го по 11 января 2026-го
Всего в следующем году россияне, работающие по пятидневной рабочей неделе, будут трудиться 247 дней. Выходных и праздничных дней, в том числе сокращенных на час, будет 118.
Ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков
, говоря о распределении праздничных и нерабочих дней в 2026 году, в беседе с РИА Новости отметил, что в следующем году с этим "все будет хорошо"